Abencia Meza estaría por salir de prisión tras 15 años por fallo del TC: "Podría acceder a la semilibertad"

La situación legal de Abencia Meza vuelve al centro del debate tras una audiencia en el Tribunal Constitucional, donde se dejó al voto su hábeas corpus. El recurso podría abrirle la puerta a la semilibertad, en medio de su condena de 30 años por la muerte de Alicia Delgado.

Debate legal por la semilibertad

El recurso presentado por el abogado Humberto Abanto no cuestiona la responsabilidad penal ni la condena impuesta a Abencia Meza. Por el contrario, centra su argumento en la negativa del Poder Judicial a concederle el beneficio de semilibertad, lo que ha llevado el caso hasta el Tribunal Constitucional.

"Hemos puesto un habeas corpus para que pueda acceder al beneficio de semilibertad y estamos a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. La semilibertad es un beneficio penitenciario que le permite salir de la cárcel bajo un régimen de control estricto por parte de la autoridad penitenciaria", señaló el abogado en 'América Hoy'

En esa línea, el Tribunal Constitucional deberá evaluar los argumentos presentados y emitir una decisión definitiva que podría marcar un precedente en la interpretación de este tipo de beneficios. El hecho de que el caso haya quedado al voto indica que los magistrados ya escucharon a las partes y se encuentran en etapa de deliberación.

La expectativa de su entorno familiar

Mientras se espera el fallo, el entorno cercano de Abencia Meza sigue con atención el desarrollo del proceso. En declaraciones al programa 'América Hoy', su hijo Yosmel Lugo compartió cómo vive la familia este momento de incertidumbre.

"Estamos a la espera de esa votación... (¿Cómo está ella?). Está bastante ansiosa, también como dicen la espera desespera, igual está siempre en actividad que es lo que la puede mantener un poco distraída", comentó.

Sus palabras reflejan el impacto emocional que genera la prolongada espera de una decisión judicial que podría cambiar el rumbo de la condena. Según explicó, la cantante se mantiene ocupada dentro del centro penitenciario como una forma de sobrellevar la tensión del proceso.

La posibilidad de acceder a la semilibertad representa un escenario distinto para la artista, ya que implicaría cumplir el resto de su condena bajo un régimen de control fuera del establecimiento penitenciario, sujeto a condiciones específicas.

En conclusión, el caso de Abencia Meza entra en una etapa decisiva tras quedar al voto en el Tribunal Constitucional del Perú. La resolución del hábeas corpus determinará si la cantante accede a la semilibertad o continúa cumpliendo su condena en prisión bajo el régimen actual.