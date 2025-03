¡Desde prisión! Abencia Meza insiste en su inocencia tras 15 años: "Solo Dios sabe la verdad"

Después de más de una década en prisión, Abencia Meza, la popular Reina de las Parranditas, reapareció públicamente para hablar sobre su condena por acabar con la vida de su expareja Alicia Delgado. Desde el penal de Santa Mónica, la cantante volvió a afirmar que es inocente y que solo Dios conoce la verdad. Su testimonio se podrá ver en un reportaje exclusivo de Día D este domingo 9 de marzo.

En el adelanto del reportaje de "Día D", Abencia Meza se muestra ante las cámaras después de 15 años de encierro.

"Soy Abencia Meza y luego de más de 15 años podrán verme en cuerpo entero y escuchar mi voz", dice con voz firme. A pesar de la sentencia que la condenó a 30 años de prisión, la cantante insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte de Alicia Delgado. "Soy inocente. No creo que nadie me crea. Con que yo soy inocente y Dios sabe la verdad, para mí eso es lo importante", asegura con convicción.