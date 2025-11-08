¡Qué viva el amor! Salim Vera se casa con Claudia Sobenes en una boda de ensueño en Arequipa

¡El amor está en el aire! El vocalista de Líbido, Salim Vera, contrajo matrimonio con la guapa Claudia Sobenes, ganadora del Miss Ultra Universe 2023. La emotiva boda se celebró este sábado 8 de noviembre en la hermosa ciudad de Arequipa, rodeados del cariño de sus familiares y amigos más cercanos.

El líder de Libido, Salim Vera, se casó con la guapa modelo Claudia Sobenes, ganadora del Miss Ultra Universe 2023. La romántica ceremonia se celebró este sábado 8 de noviembre en la hermosa ciudad de Arequipa, y fue todo un acontecimiento lleno de estilo, elegancia y mucho sentimiento.

El rockero, conocido por su inconfundible personalidad, lució impecable con un terno negro, camisa blanca y una corbata color perla, además de sus clásicos lentes oscuros, que no podían faltar en su look. Llegó al altar de la mano de su madre, visiblemente emocionado. El cantante se tocó los ojos, como limpiándose las lágrimas, mientras veía entrar a su futura esposa.

Por su parte, la novia fue el centro de todas las miradas. Claudia deslumbró con un vestido blanco sobrio y elegante, un velo largo tipo princesa y un bouquet de flores blancas con follaje verde, detalles que resaltaron su belleza natural. La modelo caminó hacia el altar tomada del brazo de su padre, mientras los asistentes aplaudían con emoción.

Una boda con estilo y mucho amor

La pareja optó por una ceremonia al aire libre, rodeada de naturaleza, música y el cariño de sus familiares y amigos más cercanos. La recepción estuvo decorada con un estilo industrial chic con toques rockeros, un reflejo de la esencia de Salim Vera.

El wedding planner Roy Fernández fue el encargado de dar vida a cada detalle del evento. Comentó que el salón principal combinó tonos negros, blancos y verdes, logrando un ambiente moderno y elegante, pero sin perder el toque romántico.

Luego pasaron a la zona cóctel tras la ceremonia. En esta se observa tragos, un bar con múltiples tragos y más. Los recién casados entraron y sus invitados los recibieron con sonrisas y celulares grabando. Sin duda, fue una celebración donde el amor fue el verdadero protagonista.

Su historia de amor

Salim y Claudia iniciaron su relación hace algunos años, tras conocerse por redes sociales. En una entrevista anterior, ambos contaron que se conocieron a través de Facebook, y que desde el primer momento hubo una conexión especial.

En el 2024, la pareja reveló que ya convivía, aunque Claudia reconoció que no fue sencillo al principio. A pesar de la diferencia de edad, él tiene 54 y ella 29, demostraron que cuando hay amor verdadero, nada es obstáculo. Ambos también adelantaron que tienen planes de tener hijos y seguir construyendo su historia juntos.

Un detalle lleno de emoción

Previo a la boda, Salim compartió en sus redes sociales una imagen muy especial: el ramo blanco que usó Claudia tenía una foto de su madre fallecida, un gesto que conmovió a todos sus seguidores. Además colocaron una foto de lo que se pondría el cantante, y varias románticas fotos en pareja. Con esta unión, Salim Vera y Claudia Sobenes sellan su historia con un "sí, acepto" lleno de amor y promesas.

Salim Vera y Claudia Sobenes compartieron fotos de los preparativos de su boda. (Instagram)

En conclusión, la boda de Salim Vera y Claudia Sobenes fue una celebración llena de emoción, estilo y romanticismo, que reflejó la personalidad del cantante y la elegancia de la modelo. La pareja unió sus vidas en una ceremonia íntima pero significativa, marcando el inicio de una nueva etapa juntos.