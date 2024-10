¡Confirmado y planificado! Salim Vera revela cuándo y dónde será su boda con Claudia Sobenes

¡Gran noticia para los seguidores de Salim Vera! El querido vocalista de Libido ha revelado detalles de su próxima boda con la modelo Claudia Sobenes. En su reciente aparición en el programa "Magaly TV La Firme", Salim confirmó la fecha y el lugar de la emocionante ceremonia.

Salim Vera, vocalista de Libido, y la modelo Claudia Sobenes han compartido detalles emocionantes sobre su próxima boda. En una reciente aparición en el programa "Magaly TV La Firme", Salim anunció que se casará en octubre de 2026, y la ceremonia se llevará a cabo en Arequipa, la ciudad natal de Claudia.

"(Nos vamos a casar en) primavera, porque allá en Arequipa, es gracioso porque el verano no es como aquí" , dijo Claudia, por lo que Magaly comentó que estaba dando a entender que se quería casa en Arequipa. "Sí, va a ser en Arequipa" , dijo Salim. "Además que todos mis amigos estás allá (y los amigos de Salim) van a viajar allá" , contó Claudia.

Salim y Claudia, quienes anunciaron su compromiso en agosto de este año, han estado disfrutando de su relación. En la entrevista, Salim, de 54 años, expresó lo feliz que se siente al lado de su pareja de 29 años.

El pasado que forjó su presente. El vocalista no pudo evitar mencionar su anterior matrimonio con Carolina Pinillos, del cual se separó en 2016.

"Éramos diferentes. A ella le gustaban cosas muy distintas a las que a mí me gustaban, y eso desgastó un poco la relación" , confesó Salim. Ahora, parece que ha encontrado en Claudia un equilibrio que lo hace feliz.

Durante la charla, Magaly Medina, la conductora del programa, no perdió la oportunidad de preguntarle a la pareja sobre su convivencia y los desafíos que enfrentan.

Salim, con su sinceridad habitual, expresó: "Tuvimos algunas pequeñas diferencias, pero me controlo". Es claro que la pareja está en una etapa de aprendizaje mutuo, lo que les ayudará en su camino hacia el matrimonio.

Desde que hicieron público su compromiso, Salim y Claudia han recibido muchos mensajes de apoyo en redes sociales. Los seguidores han podido ver tiernas imágenes de la pareja, donde Claudia sostiene un hermoso ramo de rosas blancas y muestra su anillo de compromiso.

Claudia también compartió su experiencia de vivir con Salim. Ella destaca que la convivencia ha sido un proceso de adaptación, pero que han logrado acomodarse a las rutinas de cada uno

"La verdad es que es lindo, pero a mí me ha chocado un poco porque nunca he vivido con alguien. Es la primera vez que me separo de mis papás... Es un poco meticuloso con sus hábitos, pero eso es genial", explicó con una sonrisa.