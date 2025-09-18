Ibai prueba el pan con chicharrón por primera vez y queda sorprendido: "Es una auténtica delicia"

Ibai Llanos probó por primera vez el pan con chicharrón, plato que ganó el trofeo al mejor desayuno del mundo en el Mundial de Desayunos, organizado por el mismo youtuber. En español, sorprendió al confesar que era la primera vez que disfrutaba de ese plato y quedó gratamente sorprendido por la mezcla de sabores, la cual describió como deliciosa.

Ibai prueba el pan con chicharrón y quiere venir a Perú

Hace unas horas, Llanos publicó un video en el que contaba que era la primera vez que iba a probar el pan con chicharrón tras haber culminado el Mundial de Desayunos. Ibai asistió al restaurante Yakumama, propiedad del chef Gastón Acurio, donde le prepararon el plato especialmente, ya que no estaba dentro de la carta.

"Llevo semanas esperando este momento, porque yo todavía no he probado el pan con chicharrón", dijo Ibai antes de darle una gran mordida. Enseguida, saboreó la mezcla de ingredientes y dio su veredicto final.

"Una barbaridad. Hay que decirlo, los peruanos son muy buenos, es la realidad. Con este desayuno vas a trabajar con ganas y con energía. Es normal que el pan con chicharrón haya ganado el mundial . Creo que hay grandes desayunos en el mundo y están buenos, pero esto es una auténtica delicia ", agregó.

Ibai calificó al pan con chicharrón como un 10/10, indicando que es una combinación perfecta por la gran cantidad de sabores que se mezclan y que resultan en una explosión para las papilas gustativas. Además, reiteró su deseo de visitar Perú para comer pan con chicharrón hecho netamente en nuestro país.

De esta manera, la experiencia de Ibai Llanos probando el pan con chicharrón no solo destacó la riqueza de la gastronomía peruana, sino que también generó expectativa sobre su posible visita al país. Con su entusiasmo, el streamer reafirmó el prestigio del tradicional desayuno, considerado un verdadero orgullo culinario para el Perú.