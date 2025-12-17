Xoana González se sinceró y reveló el motivo por el cual no será mamá

Xoana González llegó hace más de 10 años al país y rápidamente se fue haciendo de un nombre en la farándula peruana. Ahora, es una influencer exitosa que vive un gran momento personal al estar casada con Javier González.

Además, decidió concederle una extensa entrevista al medio 'Trome', en donde respondió a todas las preguntas, aunque hubo una que no dudó en explayarse y detallar por qué ya no desea tener hijos.

Xoana González no será mamá

Incluso, reveló que, si luego se animan a ser padres, sería más que imposible debido a que su esposo Javier González se hizo la vasectomía, por lo cual la única opción sería con un donante de esperma o pensar en la adopción.

"Y nosotros pasamos de los primeros días de la luna de miel diciendo, bueno, de cinco bajamos a tres. Bueno, de tres niños bajamos a dos. De dos bajamos a uno. Mira, terminamos diciendo, hazte la vasectomía, ¿viste? Se hizo la vasectomía", expresó la argentina.

Luego, Xoana González agregó lo siguiente: "Y ya como que nuestra vida, nuestras prioridades habían cambiado. Podíamos ser libres al punto de decir, no tengo que ser ejemplo de nadie a futuro porque ya decidí que no, que eso es mucho para mí".

La gaucha también fue consciente de que no podrá experimentar lo que es ese amor de madre. "Es como que es genial y siento que me estoy perdiendo cosas recopadas y amores incondicionales inmensos, pero también te lleva a toda una parte que decís wow, tienes que estar muy zen, con los chakras muy equilibrados para que no te loquee la maternidad", sentenció.

Xoana González también detalló que su esposo se hizo la vasectomía

Xoana González y su amor por los animales

Xoana González compartió una de sus pasiones y son la adopción de animales. La argentina contó que cuenta con varios animales en casa que en su mayoría son rescatados y cada cierto tiempo decide tener un nuevo integrante.

"Tengo trece mascotas, y son mi vida. La verdad que no hay nada que me motiva más. Cuando estoy media tristona me motiva adoptar un gato o un perro, me encanta ver albergues y ver casos que nadie pregunta. Entonces, por ejemplo, no sé, el gato ciego que es el que tenemos, el último. La chica me decía, nadie pregunta por él, ay dámelo, por favor", contó.

En resumen, Xoana González expresó que en un primer momento sí quiso ser mamá, pero luego se desanimó e incluso habló con su esposo para que se haga la vasectomía. Hoy solo se dedica a darle mucho amor a sus gatitos y perritos.