Darinka Ramírez cuestiona a Jefferson Farfán tras celebrar fiesta a su hija: "No entiendo su forma de amar"

Darinka Ramírez volvió al centro mediático al pronunciarse sobre el cumpleaños de su hija con Jefferson Farfán. La empresaria explicó la fiesta íntima que organizó tras la celebración del exfutbolista y aclaró las especulaciones, además de fijar su postura sobre la paternidad de Farfán y las declaraciones de Xiomy Kanashiro.

Darinka Ramírez cuestiona a Jefferson Farfán y lo califica como padre ausente

En declaraciones para el programa América Hoy, Darinka Ramírez reconoció que Jefferson Farfán sí celebró el cumpleaños de su hija; sin embargo, sostuvo que ello no cambia su percepción sobre el vínculo que el exfutbolista mantiene con la menor. Según explicó, la visita ocurrió luego de varios meses sin contacto.

"Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado 4 meses", señaló con firmeza ante cámaras.

La influencer fue más directa al explicar por qué considera que el exjugador de la selección peruana sigue siendo un padre ausente. Para ella, la paternidad no se limita a fechas especiales ni celebraciones puntuales, sino a una presencia constante en la vida de la menor.

"Para mí sí sigue siendo alguien ausente para mi hija. Cuando un padre ama está pendiente de su hija, preocupado. Cuando pasan cosas malas también, preguntar sobre su salud o lo que necesita", afirmó.

Darinka también aprovechó la entrevista para destacar el esfuerzo que realiza día a día para sacar adelante a su hija, dejando entrever una crítica directa hacia Farfán y su manera de demostrar afecto.

"Porque una que no es pudiente, que no tiene toda la plata del mundo, se esmera por darle lo mejor y trabajo para ella, para darle lo mejor y sea feliz. Pero no entiendo su forma de amar", concluyó.

Darinka Ramírez le responde con todo a Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, rompió su silencio y respondió sin pelos en la lengua a las recientes declaraciones de Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista. En entrevista con "América Hoy", la artista aclaró que no tiene ningún conflicto con Xiomy, pero aprovechó para lanzar una frase que dio de qué hablar.

"Bueno, no tendría por qué chocar conmigo, ¿no? Porque nosotros, bueno, en realidad no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja. Pero, a la final, ellos pueden ser la mamá de su hija para toda la vida. Así que, vamos, que por ahí tener alguna relación, si es algo fijo, pues, del papá de mi hija", comentó con serenidad.

La conversación se tornó más picante cuando la reportera tocó el tema de las supuestas indirectas en canciones, a lo que Xiomy habría respondido anteriormente que le parecía "inmaduro". Darinka no dudó en defender su trabajo y su rol como madre soltera.

"Me salió un TikTok por ahí que le parece inmaduro. Pero, bueno, yo tengo que facturar por mi hija. A mí no me mantienen. Entonces tengo que suplir las necesidades de mi hija", sentenció firme.

Con estas declaraciones, Darinka Ramírez dejó clara su postura frente a Jefferson Farfán y su actual entorno sentimental. La empresaria reafirmó su compromiso como madre y recalcó que su prioridad absoluta es el bienestar de su hija, más allá de celebraciones puntuales o controversias públicas.