Darinka Ramírez estrena "Luana" y protagoniza emotivo videoclip junto a su hija: "Nada te faltará"

Darinka Ramírez estrena "Luana" dedicada a su hija con Farfán

La cantante Darinka Ramírez conmovió a todos sus seguidores al estrenar su nueva canción titulada "Luana", un tema muy especial dedicado a su hija. El videoclip, lanzado el domingo 14 de diciembre de 2025, ha alcanzado casi 5 mil visualizaciones en solo un día y se ha convertido en una muestra clara del amor incondicional de una madre por su pequeña.

En el videoclip, Darinka aparece compartiendo dulces momentos con su hija en un campo, rodeadas de naturaleza y caballos. También se incluyen imágenes de Luana cuando era más pequeña, lo que vuelve el video aún más emotivo. Entre risas, abrazos y juegos, la artista deja ver la complicidad que las une.

Uno de los detalles que más ha tocado el corazón del público es escuchar la voz de una niña, que sería la propia Luana, decir con ternura: "Te amo, mami" o "Mami, te amor".

Esa frase, acompañada de una melodía suave y sincera, ha hecho que más de uno derrame una lágrima. En la descripción de un video publicado en Instagram donde comparte el videoclip, Darinka escribió un mensaje corto pero lleno de emoción.

"Nació del amor más grande... Luana. Ya disponible en YouTube y todas las plataformas", se lee en el post.

"Luana" es una fusión entre balada y música urbana, con un ritmo tranquilo y una letra que refleja el amor de madre y la promesa de siempre estar presente. Desde el primer verso, Darinka deja en claro que su hija es su mayor inspiración.

"Eres mi sol en la mañana gris, la que me enseñó a amar y a vivir. Pequeña estrella, siempre brillas así. Cuando corres, cuando sueñas, eres mi fuerza, mi Luana bella", es el coro que canta Darinka.

La cantante también deja un mensaje de fortaleza y esperanza, asegurando que, sin importar las circunstancias, su hija siempre estará protegida. El tema finaliza con una oración cargada de fe, donde Darinka le pide a Dios que cuide a su pequeña.

"Juntas saldremos adelante. Recuerda siempre que mami tiene el volante. No te preocupes por nada porque nada te faltará", se le escucha cantar. "Solo una cosa, mi Dios, te lo pido. Cuida mi niña, que la traigo conmigo. Solo tú sabes lo que hemos vivido. Te pido nunca nos dejes en el olvido", interpreta Darinka.

Reacciones llenas de amor

Tras el estreno, los seguidores de la artista inundaron los comentarios en YouTube con palabras de cariño y admiración. Muchos destacaron la sensibilidad de la letra y el amor que transmite la canción, considerándola una muestra del vínculo especial entre madre e hija.

"Qué bella canción para tu hijita. Muy sentida. Ella es la única fuerza que necesitas", "Bello. Eres una gran mamá. Tu hijita está bellísima", "Sigue adelante, Darinka. Eres una mujer guerrera. Dios las bendiga siempre. Con tu hija de la mano nada te va a faltar", escribieron usuarios.

En conclusión, Darinka Ramírez lanzó "Luana", una canción profundamente personal que rinde homenaje al amor por su hija con Jefferson Farfán y muestra su crecimiento como artista. Con este tema, la cantante reafirma su lado más humano y sensible, transformando su experiencia como madre en una emotiva pieza musical que ha conmovido a miles de seguidores.