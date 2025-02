Shakira en Lima: Ernesto Pimentel y la vez que la sacó de una discoteca para comer una hamburguesa

La cantante colombiana Shakira ha arribado a Lima como parte de su gira mundial, generando gran expectativa entre sus fanáticos peruanos. Sus presentaciones prometen llenar los escenarios con su característico talento y energía. En medio de la emoción por sus conciertos, ha salido a la luz un recuerdo especial de Ernesto Pimentel con la artista.

El conductor de 'El Reventonazo de la Chola' contó que su conexión con Shakira comenzó en los años 90, cuando Sony Music le ofreció una entrevista exclusiva con la entonces joven promesa del pop latino. "Lo que pasó con ella es que hicimos empatía. Yo me puse una peluca de trenzas", comentó, recordando con cariño ese primer encuentro.

Esa noche marcó el inicio de una amistad que continuó cuando Pimentel fue invitado al lanzamiento de un álbum de Shakira en la discoteca Dragón de Miraflores. Lo que parecía una velada promocional terminó con una inesperada confesión de la artista, que reflejaba las exigencias de su carrera.

"Cuando Shakira llegó a la presentación de su disco, me dijo 'tengo hambre'. Yo le respondí que comiera, pero ella dijo: 'No puedo, por contrato me pesan'", relató Pimentel. Este comentario dejó en evidencia las estrictas reglas que su disquera le imponía en aquel entonces.