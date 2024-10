Karen Dejo se defiende tras polémico comentario íntimo en EEG: "Estoy tranquila, feliz"

Karen Dejo está nuevamente en el ojo del huracán tras un comentario subido de tono que hizo en el programa "Esto es guerra". La popular conductora decidió aclarar lo sucedido y defender su imagen después de que la periodista Magaly Medina reaccionara con críticas.

Karen Dejo aclara polémico comentario sexual

Karen Dejo se ha convertido en el centro de atención tras un íntimo comentario que hizo en el programa "Esto es guerra". Por ello, decidió pronunciarse al respecto.

El comentario que desató la polémica. En una nota del programa de Magaly Medina, se vio un fragmento de "Esto es guerra", donde se escuchó a Karen decir una fuerte declaración.

"Soy especialista en ti... por eso mi marido no me deja", afirmó Karen Dejo. Estas palabras no pasaron desapercibidas y Magaly las calificó como "fuertes" y "groseras". La opinión de la conductora de "Magaly TV: La firme" rápidamente generó revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de Dejo.

La defensa de Karen. Ante la controversia, Karen decidió salir al frente y dar su versión de los hechos que ocurrieron en "Esto es guerra".

"Eso fue la semana pasada, y en el programa estaban buscando la boca a Said y a mí. Yo me hice a un lado y dije que conmigo no es, ni me acerqué a realizar ningún comentario porque los guerreros querían crear controversia. En ningún momento me acerco (al micrófono). Miren bien el programa", explicó Dejo para Trome.

Con esto, busca dejar claro que no tuvo intención de hacer comentarios inapropiados. Karen quiere que la gente sepa que ella no se aproximó al micrófono para decir públicamente la declaración por la que se le ha estado criticando. Todo se habría tratado de un malentendido y/o una broma entre sus compañeros que no debió salir en TV nacional.

Karen critica al programa de Magaly y sigue adelante

Además de defenderse, Karen aprovechó la oportunidad para criticar la manera en que algunos medios informan sobre su vida.

"Veo que los trabajadores de Magaly están analizando el programa ("Esto es guerra") cuadro por cuadro. Me da gusto que se tomen ese tiempo", manifestó.

Sin embargo, también afirmó que prefiere mantenerse al margen de las críticas y rumores: "Yo estoy tranquila, feliz, con buena aura. Ya no saben de dónde cogerse para hacer noticia negativa porque eso les vende", agregó.

Karen Dejo también se tomó un momento para reflexionar sobre su trayectoria en la televisión y todo lo que ha alcanzado a través de los años.

"No voy a voltear cuando hacen ruido, eso me desconcentra", explicó. Ella valora todo lo que ha logrado en su carrera y no permite que las críticas la afecten. "Todos ustedes saben cómo empecé en la tele, bailando en 'La movida de los sábados'", recordó.

La conductora parece estar en un buen momento, disfrutando de su vida personal y profesional. A pesar de la polémica, su enfoque sigue siendo positivo y asegura que se siente realizada en su trabajo.

Con esta respuesta, Karen Dejo busca cerrar el capítulo de la controversia y seguir adelante con su vida y carrera. Ella demuestra que las opiniones de los demás no la desvían de su camino. Al final, su objetivo es ser auténtica y honesta con su público.