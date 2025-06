Pablo Heredia revela que su relación con Ale Fuller terminó por Alondra García Miró: "Se enojó bastante"

Pablo Heredia impactó en "El Valor de la Verdad" al confesar que su relación con Alessandra Fuller llegó a su fin tras una fuerte discusión por unos mensajes que tenía con Alondra García Miró. Según contó el actor argentino, esos chats fueron malinterpretados y todo acabó en una pelea que terminó con su romance.

El mensaje que lo cambió todo. Todo comenzó cuando Ale revisó el celular de Pablo y encontró una captura de pantalla de una conversación con Alondra. En ese chat, ambos bromeaban sobre unas escenas de masaje en la novela que grababan juntos.

"Me manda un mensaje, estábamos hablando y entonces dice: 'hasta el c**o tus masajes' (...) Me pone en el chat (...) 'Mis masajes son mejores', le dije", recordó Heredia. Aunque él asegura que solo era un chiste entre amigos, Ale no lo tomó igual.