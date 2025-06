Pablo Heredia reveló que lloró por Ale Fuller tras romper su relación: "Me partió el alma"

Este domingo 15 de junio, coincidiendo con la celebración del Día del Padre, se transmitió la segunda parte del polémico episodio de El Valor de la Verdad protagonizado por Pablo Heredia. En esta entrega, el actor argentino sorprendió con declaraciones íntimas sobre su pasada relación con la actriz Alessandra Fuller, confesando los momentos más dolorosos que vivió tras su ruptura.

Durante la emisión del programa, Heredia compartió un episodio que marcó el final de su relación con Fuller. Según relató, todo ocurrió tras un malentendido relacionado con unos mensajes intercambiados con Alondra García Miró. La situación desató una escena de celos que deterioró aún más su vínculo con Ale.

"Me hizo llorar perder algo tan bonito. Cuando caes en cuenta de que no lo lograste otra vez... después de esa escena de celos, me bajé del auto y me fui caminando. Pensé que había luchado muchísimo por hacer que funcione. Di mucho de mí y no resultó, y eso me partió el alma", contó visiblemente emocionado.