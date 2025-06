Pablo Heredia sorprende al revelar que su madre lo golpeaba "Fue una persona muy intensa"

Este domingo 15 de junio, coincidiendo con la celebración del Día del Padre, se emitió la segunda parte del programa El Valor de la Verdad con Pablo Heredia. En esta entrega, el actor argentino volvió a generar impacto con revelaciones sobre su vida personal.

Esta vez no solo habló de su fallida relación con la actriz Ale Fuller, sino que también compartió un doloroso recuerdo de su infancia vinculado a su madre.

Durante el programa, Pablo Heredia confesó que su madre lo golpeaba cuando era niño, aunque enfatizó que en ese entonces era una conducta común y que no la juzga por ello. El actor explicó que esta experiencia influyó en su vida emocional y que hoy reconoce que le generó un tipo de apego evitativo.

"Era chico, ella siempre fue una persona muy intensa. Creo que la madre es el reflejo de la mujer, la primera mujer de la que uno se enamora. Sentía que no me aceptaba, fue jod** conmigo, y de ahí viene el apego evitativo", comentó con sinceridad.

A pesar de lo vivido, Pablo expresó comprensión hacia su madre, reconociendo que actuó bajo patrones de otra época. También mencionó que el uso de pastillas para adelgazar influyó en su comportamiento.

"Era otra época, no había tanta información. Ella tomaba pastillas que la ponían muy intensa. Luego se prohibieron. Me costó, pero hoy entiendo la gravedad de todo eso", sostuvo.

Durante la emisión del programa, Heredia compartió un episodio que marcó el final de su relación con Fuller. Según relató, todo ocurrió tras un malentendido relacionado con unos mensajes intercambiados con Alondra García Miró. La situación desató una escena de celos que deterioró aún más su vínculo con Ale.

"Me hizo llorar perder algo tan bonito. Cuando caes en cuenta de que no lo lograste otra vez... después de esa escena de celos, me bajé del auto y me fui caminando. Pensé que había luchado muchísimo por hacer que funcione. Di mucho de mí y no resultó, y eso me partió el alma", contó visiblemente emocionado.