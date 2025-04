¡Con sentimiento! Carlos Miguel y Orquesta presentan su nuevo tema "Te Sigo Amando" en 'Ke Rica Mañana'

¡Llegó con todo! El cantante Carlos Miguel y Orquesta estuvieron este jueves 25 de abril en el programa 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña para compartir con todos sus oyentes una gran noticia: el lanzamiento oficial de su nuevo éxito "Te Sigo Amando".

Carlos Miguel y Orquesta llegaron con fuerza al programa 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña este 25 de abril, donde presentaron su nueva canción "Te Sigo Amando". Con mucha emoción, el cantante agradeció a sus fans y celebró este nuevo paso en su carrera.

El artista, que ya tiene varios éxitos sonando en las radios, recordó con cariño su trayectoria musical. Cuando le preguntaron cuántas canciones ha grabado, respondió lleno de gratitud:

El tema "Te Sigo Amando" es una composición de Miguel Laura, dedicada a todos los amantes de la cumbia romántica.

Con su carisma de siempre, Carlos Miguel interpretó su nuevo éxito, emocionando a todos los presentes y al público oyente.

"No lo puedo negar, que te extraño más, no lo puedo negar, que muero por ti. Que esta soledad no me sienta bien, que no doy más, que no te olvido. Porque me haces sufrir, yo no lo sé. ¡Ay yo no lo sé, por qué te quiero más!", fue una parte de lo que se le oyó cantar.