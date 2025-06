Sandra Mathews arremete contra Mariella Zanetti por insultar a su menor hija: "Cuide sus palabras"

Sandra Mathews, madre de una de las hijas de Farid Ode, decidió alzar su voz tras el escándalo que involucró a su expareja y a Javier Blondet, actual pareja de Mariella Zanetti. Desde el extranjero, la modelo se pronunció con un contundente mensaje en defensa de su hija menor, y lanzó serias acusaciones contra la exvedette.

A través de un extenso comunicado en redes sociales, Sandra Mathews lamentó que un conflicto familiar haya llegado a los medios de comunicación. Aunque se encuentra fuera del país, aseguró estar informada gracias a lo que le cuentan su hija y el propio Farid Ode.

"Me encuentro fuera del país, sin embargo, estoy plenamente informada de todo lo que viene ocurriendo, especialmente por lo que me comunica mi hija y también por su padre. Lamento profundamente que este tipo de situaciones trascienden a la prensa, pues considero que no deberían ventilarse asuntos familiares de esta manera", acotó.

En ese mismo mensaje, la modelo recordó que los roces entre Mariella Zanetti y la hija mayor de Farid Ode no serían nuevos, y cuestionó duramente la actitud de la actriz por, presuntamente, priorizar a su pareja actual por encima del bienestar de sus hijos.

Además, respaldó la reacción de su hija menor durante la reciente pelea entre Farid y Javier Blondet, en la que la adolescente intervino para defender a su padre y su hermana. "Considero que la reacción de mi hija en defensa de su padre y de su hermana mayor es completamente válida", enfatizó. Sin embargo, lo más contundente llegó al referirse directamente a Zanetti.

Le exijo que cuide sus palabras. No estoy dispuesta a tolerar ningún tipo de agresión verbal hacia mi hija. He madurado y ya no tengo 18 años para quedarme callada frente a ofensas personales. Hoy usted ha tocado una fibra muy sensible en mi vida: mi hija. Por ello me veo en la obligación de expresarle con claridad que no permitiré que nadie, absolutamente nadie, se meta con ella, ni siquiera su propio padre", expresó, tras afirmar que Zanetti habría insultado a su hija llamándola "estúpida".