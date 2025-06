Farid Ode protagonizó fuerte pelea con esposo de Mariella Zanetti en defensa de su hija: "La insulta y hostiga"

El entorno familiar de Mariella Zanetti volvió a colocarse en el ojo público luego de que su expareja y padre de su hija, Farid Ode, realizara una grave denuncia en contra del actual esposo de la actriz, Javier Blondet. Según el empresario, su hija mayor, Gamille Ode, estaría siendo víctima de maltrato psicológico y verbal por parte de la pareja de su madre, situación que desató un fuerte altercado entre ambos hombres.

Durante la más reciente edición del programa 'Magaly TV: La Firme', Farid Ode compartió detalles del supuesto maltrato que habría sufrido su hija por parte de Javier Blondet. Según contó, la joven lo llamó llorando, desesperada por la situación que vivía en casa.

Ode aseguró que no se trató de un hecho aislado, sino de un patrón de comportamiento que, según su testimonio, se repite desde hace tiempo.

"Me ha mandado un video, pero me dice: 'Papá, eso no es nada, él me insulta con cosas peores, y mi mamá no hace nada'. Supongo que lo que quiere es que se vaya de su casa", agregó.