Presidente del Emelec niega haber hablado de Christian Cueva en 'América Hoy': "No es mi voz"

El presidente del club Sporting Emelec, Jorge Guzmán, sorprendió al publicar un comunicado en el que niega haber declarado al programa América Hoy sobre el ingreso de Christian Cueva al club ecuatoriano. Además, amenazó con tomar medidas legales al respecto.

El empresario ecuatoriano utilizó su cuenta oficial de X para compartir un mensaje en el que acusa al programa matutino de difundir un audio falso con su voz, hablando sobre los requerimientos que Christian Cueva habría solicitado para ingresar al Emelec.

Jorge Guzmán aseguró que el audio que difundió el programa no contiene su voz y también negó haber mencionado al exjugador de Cienciano del Cusco. Además, amenazó con tomar acciones legales si se siguen difundiendo detalles de esa conversación.

"Ese audio no corresponde a mi voz y, mucho menos, el mencionado jugador NO ha realizado ningún tipo de requerimiento especial. Me reservo el derecho de seguir acciones legales ante estos hechos malintencionados que atentan contra el prestigio del Club, de su representante y del jugador", escribió.