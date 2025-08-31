Hombre en silla de ruedas es captado circulando a gran velocidad en Los Olivos: "Se pasa la luz roja"

Un curioso y polémico video que circula en redes sociales y que muestra a un hombre en silla de ruedas desplazándose a gran velocidad por una transitada avenida de Lima, ha llamado la atención. La situación llamó la atención de conductores y transeúntes, quienes no podían creer la manera en que se movilizaba sin ningún tipo de protección.

¿Qué pasó con el hombre en silla de ruedas?

El hecho ocurrió en el distrito de Los Olivos, específicamente en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Santiago Antúnez de Mayolo. En las imágenes se observa al hombre avanzar con rapidez en plena vía rápida, lo que generó preocupación por el riesgo que representaba para su propia seguridad y la de terceros.

"En Perú nunca te aburres", escribió el usuario que grabó a señor desde el automóvil en que se desplazaba por la mencionada avenida.

El material fue publicado en TikTok por un usuario local y en pocos días se volvió viral en varios paises de Latinoamérica. Alcanzó cientos de miles de reproducciones y miles de reacciones, consolidándose como uno de los temas más comentados en la plataforma. Su alcance trascendió fronteras, llegando a países como México, Colombia y Argentina.

Lo más llamativo es que el protagonista no solo circulaba a una velocidad inusual, sino que además cruzó la avenida pese a que la luz del semáforo estaba en rojo. Este detalle, advertido por usuarios que analizaron las imágenes, generó un intenso debate en los comentarios de la publicación.

Reacción en redes sociales

Las reacciones fueron diversas. Algunos internautas tomaron la escena con humor y creatividad, mientras que otros criticaron duramente la falta de medidas de seguridad. La ausencia de casco o implementos protectores hizo que muchos señalaran el evidente peligro al que se expuso el hombre en silla de ruedas al movilizarse de esa manera.

"Encima se pasa la luz roja", "El chosicano al ver que se saltó la roja: un digno rival, nuestra batalla será legendaria", "Que no lo vea el MTC, sino va a sacar reglamento para que tengan placa, soat, etc", "Que Diosito siempre proteja su camino para que llegue con bien a casa", escribieron varios usuarios sobre el video en TikTok.

Es así que, el insólito desplazamiento de un hombre en silla de ruedas por una vía rápida en Los Olivos no solo generó sorpresa, sino también preocupación. Aunque muchos lo tomaron con humor, las críticas resaltaron la falta de seguridad y el peligro de exponer la vida en medio del tránsito limeño.