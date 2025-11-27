RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡ROMPE SU SILENCIÓ!

Jorge Luna tras mención en el Congreso por abogado de Pedro Castillo: "No sé si sentirme ofendido o halagado"

El comediante, combinó humor e ironía para referirse al inesperado episodio que involucró su nombre durante una acalorada sesión en el Congreso generando reacciones.

27/11/2025

Jorge Luna, del dúo cómico 'Hablando Huev****', reaccionó tras ser mencionado en el Congreso durante un tenso enfrentamiento entre el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, y los parlamentarios. La mención inesperada generó revuelo en redes por lo que la respuesta del comediante no se hizo esperar y ha generado revuelo.

La peculiar reacción de Jorge Luna

Horas después del incidente, Jorge Luna compartió su reacción a través de sus historias de Instagram. Con su característico humor, el comediante mezcló sarcasmo e indignación mientras comentaba el episodio.

"Oye, después de navegar un poquito por las redes sociales, haciendo un trabajo de investigación, me he dado cuenta de lo grande que fue lo que pasó en el Congreso ayer. Nos mencionaron... una locura realmente", escribió Luna, dejando clara su sorpresa por la situación.

El humorista también agregó una frase que rápidamente se volvió viral: "No sé si sentirme ofendido o halagado. Me han comparado con esas basuras, con esas porquerías". Con estas palabras, Luna expresó su molestia sin perder el tono irónico que caracteriza su contenido, generando miles de comentarios entre seguidores del programa y usuarios que no dejaron pasar la oportunidad de bromear sobre la situación.

Aunque, Ricardo Mendoza, compañero de Luna en 'Hablando Hue*****', también fue mencionado durante el altercado en el Congreso, no se pronunció sobre el episodio. El comediante solo ha compartido en sus redes sociales cosas de su vida rutinaria pero nada relacionado al tema como si lo ha hecho su compañero.

Magaly Medina comenta el incidente

El hecho no pasó desapercibido para los medios y llamó la atención de Magaly Medina, quien lo abordó en su programa 'Magaly TV La Firme'. La conductora resaltó la ironía en el mensaje de Jorge Luna, al mismo tiempo que cuestionó el nivel de muchos parlamentarios.

"Tiene razón, pero lo quiso hacer como un elogio y terminó comparando con los congresistas que trabajan ahí. Como dije, no se puede generalizar, pero la gran mayoría realmente tienen el peor nivel de impopularidad en los últimos tiempos", comentó Medina, destacando la coincidencia entre la crítica de Luna y la percepción general sobre el Congreso.

La mención de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en el Congreso generó una inesperada interacción entre el mundo del entretenimiento y la política. La respuesta del comediante, que combinó humor y crítica velada, se convirtió en tendencia, mientras figuras como Magaly Medina analizaron el episodio desde la perspectiva del desempeño parlamentario.

