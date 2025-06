Facundo González no habría ido a la boda de Ale y Said por Austin Palao: "Con él no hablo ni voy a hablar"

¿Se rompió el misterio? Facundo González no fue a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada hace algunos meses, y eso llamó la atención. Durante su regreso a "Esto es Guerra", fue consultado si su ausencia tuvo que ver con Austin Palao, hermano del novio.

¿Facundo no asistió a la boda de Ale y Said por Austin Palao?

Durante su regreso al programa "Esto es Guerra", Facundo González fue puesto en aprietos por Katia Palma, quien no dudó en preguntarle directamente si su ausencia en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue por Austin Palao, hermano del novio.

"Bueno, ese es un tema un poquito delicado. Pero... pero nada", intentó evadir Facundo, aunque luego soltó: "(¿Te has peleado con Austin? ¿Por eso no fuiste?) Con Austin no hablo ya hace un tiempo. Y pasaron demás cosas, pues, ¿no? O sea, no es solo eso".

El argentino quiso dejar claro que su cariño hacia Alejandra y Said sigue intacto, pero no podía ignorar los problemas con Austin.

"Igual yo sé separar. Le tengo un gran cariño a Ale y a Said, que hicieron todo lo posible. Pero a veces, lamentablemente, cuando no se puede, hay que entender", mencionó.

No quiso incomodar a nadie. Facundo también explicó que no fue porque no quería arruinar la celebración ni sentirse incómodo con ciertas personas.

"No estoy de acuerdo quizás con ciertas cosas. Pero es un tema que a veces no quiero hablar por el respeto, por el cariño que tengo a Said y a su papá también. Entonces es como que... es difícil, pero con Austin no hablo ni voy a hablar tampoco", afirmó.

Facundo ya lo había explicado antes

Antes de su regreso a la TV, Facundo ya había comentado sobre el tema, en abril del 2025, desde las islas Maldivas, donde estaba disfrutando de unas vacaciones con su novia Oriana González. En ese momento, también dio su versión y pidió que no se malinterprete.

"Tengo 200 millones de mensajes preguntándome por qué no fui a la boda. Con Ale y con Said está todo bien, está todo más que bien", dijo en un video. Pero dejó entrever que hubo personas que no querían a su pareja en el evento. "Había personas que no querían que Ori, mi novia, esté en esa boda, entonces para no sentirme incómodo yo y no incomodar a los chicos, preferí no ir".

Su relación con los novios sigue firme. Pese a todo, Facundo recalcó que no hay ninguna enemistad con los recién casados. Incluso reveló que fue su propia pareja quien lo animó a asistir.

"De hecho, Ori me insistió, me dijo: 'Anda, anda, anda'. Y a mí no me pareció lo más correcto, la verdad", agregó.

¿De dónde vendría la enemistad?

Cabe recordar que Austin, Facundo y Oriana coincidieron en el reality chileno "Ganar o Servir", donde los roces entre Austin y Oriana fueron constantes. Esa tensión habría terminado afectando también la amistad entre Austin y Facundo.

Así, Facundo González aclaró que su decisión de no asistir a la boda fue tomada por respeto, para evitar tensiones con ciertas personas. A pesar del distanciamiento con Austin Palao, aseguró que sigue queriendo mucho a Alejandra Baigorria y Said Palao, y que su amistad con ellos está intacta.