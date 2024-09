Mariella Zanetti rompe su silencio tras polémica de Andrés Hurtado: "Muchísima pena"

En medio de la controversia que rodea al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', la exvedette Mariella Zanetti manifestó su tristeza por la complicada situación que enfrenta su antiguo colega. Hurtado está siendo acusado de delitos graves, como tráfico de influencias, soborno y lavado de dinero, lo que ha causado un gran impacto en el país.

Ante ello, la exbailaria Mariella Zanetti lamentó esta situación y dando detalles del entorno del presentador de televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La ganadora de 'El Gran Chef Famosos', Mariella Zanetti se refirió a la situación que ha rodeado a Andrés Hurtado en las últimas semanas, quien enfrenta serias acusaciones de tráfico de influencias, soborno y lavado de dinero. La exvedette y figura televisiva expresó su pesar por el hecho de que, tras las investigaciones, el presentador de televisión se haya quedado sin amigos.

"Me da mucha pena, sobre todo porque él siempre ha sido muy amiguero. Ha ayudado a mucha gente de la farándula y hoy por hoy no tiene amigos, nadie lo conoce ahora que está en problemas. Triste, pero bueno, la justicia va a tener que hacer su trabajo, si cometió un delito que pague y lo asuma", indicó Mariella Zanetti para Infobae.

Cabe resaltar que el caso de Andrés Hurtado sigue bajo investigación, tras la presentación de pruebas comprometedoras por el programa 'Beto a saber'. Dichas evidencias incluyen audios y videos que revelan la relación cercana del presentador con personas clave, como Elizabeth Peralta, fiscal superior especializada en lavado de activos, y los hermanos Siucho, quienes supuestamente están vinculados a la minería ilegal.

Por otro lado, se le consultó a Mariella Zanetti si tenía algún vínculo de amistad con el presentador de televisión Andrés Hurtado. Ante ello, la exvedette contó que llegó a compartir con 'Chibolín' por motivos de trabajo, pero recalcó que no llegaron a tener una amistad. En ese sentido, resaltó que tampoco le llegó a hacer ningún favor.

"No era mi amigo, yo sí nunca he tenido una relación amical con él, pero sí he sido su compañera de trabajo. He compartido muy poco con él, pero sí he compartido", aclaró Mariella Zanetti, la recordada ganadora de El Gran Chef Famosos.