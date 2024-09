Jely Reátegui triunfó en la GRAN FINAL de 'El Gran Chef Famosos': "Ha sido un proceso hermoso"

El lunes 23 de septiembre se celebró la final de la novena temporada de "El Gran Chef: Famosos", en su primera edición de "La Academia". La actriz Jely Reátegui se consagró como la ganadora de la olla de oro. La competencia fue muy disputada, con Jely y su rival, la ex chica reality Diana Sánchez, como las principales favoritas, pero solo una logró llevarse la victoria.

Tras ello, la actriz y ahora ganadora de 'El Gran Chef Famosos' tuvo emotivas palabras tras llevarle la olla de oro. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La tensión se mantuvo hasta que José Peláez proclamó a la actriz Jely Reátegui como la ganadora de la temporada, entregándole la olla de oro. En ese instante, ella saltó de alegría y compartió un emotivo abrazo con Diana Sánchez. Sus compañeros se acercaron para felicitarla y, llenos de entusiasmo, la levantaron en el aire.

Y es que tanto Diana Sánchez como Jely Reátegui eran las favoritas de la temporada. No obstante, solo una se llevó la ansiada olla de oro durante la gala final del reality de cocina. Tras ello, la actriz dedicó unas emotivas palabras por su victoria y agradeció a todos por el proceso.

"Estoy contenta, estoy muy emocionada. Me han metido una cargada que pensé que me iba a quedar pegada en el techo. Estoy muy feliz de haber competido con Diana, es una extraordinaria competidora, hemos estado muy parejas. Ya me sentía ganadora. Ha sido un proceso hermoso", contó Jely Reátegui.