Shirley Arica impacta al decidir dormir con Diego Chávarri en 'La Granja VIP': "La persona que más conozco"

'La Granja VIP' sigue generando situaciones inesperadas. En esta ocasión, Shirley Arica sorprendió a todos al elegir a su expareja Diego Chávarri para compartir la habitación, pese a su actual vínculo sentimental con el argentino Pablo Heredia. ¿Qué sucedió?

Shirley Arica elige a Diego Chávarri para dormir juntos

Empezó una nueva semana en 'La Granja VIP' con el esperado duelo del capataz, donde se enfrentaron Shirley Arica y Pablo Heredia, dos de los participantes que han captado la atención del público por la relación romántica que han ido construyendo dentro del reality.

La competencia terminó con la victoria de la modelo, lo que le dio acceso a los beneficios de la suite del capataz, un espacio con diversas comodidades como jacuzzi y frigobar, además de la posibilidad de invitar a otro participante para compartir la habitación y la cama.

Sin embargo, cuando el conductor Yaco Eskenazi le consultó a quién elegiría para acompañarla, la popular 'Chica Realidad' sorprendió con su respuesta. "A Diego Chávarri", dijo, dejando a todos en el set impactados.

"Lo que pasa es que es la persona que más conozco en la casa de tiempos. Por ende lo escogí, aparte Diego tiene novia y yo estoy saliendo con Pablo. Entonces hay un respeto", explicó sobre su elección.

La decisión sin duda llamó la atención debido al vínculo sentimental que ambos tuvieron en el pasado. No obstante, Shirley Arica aclaró que su elección se basó en la confianza que mantiene con Chávarri tras varios años de conocerse. Además, explicó que no tenía muchas alternativas, ya que Pablo, al perder el duelo, debía dormir con los peones junto a Samahara Lobatón y Pati Lorena, integrantes de su grupo 'Las Víboras'.

Pablo Heredia celoso por Shirley Arica y Diego Chávarri

La decisión de Shirley Arica de elegir dormir con su expareja Diego Chávarri no fue bien recibida por Pablo Heredia, quien habría mostrado incomodidad tras la escena y optó por distanciarse de la modelo. El tema fue comentado por Shirley mientras se instalaba en la habitación junto a Chávarri, quien le preguntó por la reacción del actor.

"Antes de escogerte a ti, lo miré. Le dije como que normal. (Él) sí sabía (que te iba a elegir), porque te miré. Él se enteró ahí. Yo entendí que entendió, me acerqué y le pregunté '¿estás molesto?' y me dijo que no y me dio un beso. Entonces significa que no está molesto, pero ya no me habla. Fui a hablar con él y se fue", relató.

En conclusión, Shirley Arica generó controversia en 'La Granja VIP' tras elegir a su expareja Diego Chávarri para compartir la habitación, decisión que no habría sido bien recibida por Pablo Heredia y que dejó en evidencia la tensión dentro del reality.