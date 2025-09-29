Juan Ichazo responde a Johana Cubillas tras críticas a su viaje con Macarena Vélez: "Siempre cumplí con mis hijos"

Macarena Vélez y Juan Ichazo viajaron hasta Argentina para celebrar el cumpleaños de la influencer. Sin embargo, sus románticas vacaciones se vieron eclipsadas por las acusaciones de Johana Cubillas, ex pareja de Juan, quien lo acusó de no ser un padre presente ni responsable económicamente con sus hijos. Ante la polémica, Ichazo decidió pronunciarse y defenderse públicamente.

Juan Ichazo rompe su silencio

En el programa "Más Espectáculos" se difundió el mensaje que Juan Ichazo compartió en sus redes sociales como respuesta a las declaraciones de Johana Cubillas. El argentino aclaró que cumple con lo pactado en relación a la manutención de sus hijas y rechazó las acusaciones de irresponsabilidad.

"Con respecto a la cuota de alimentos, siempre la cumplí y tengo hasta una fecha pactada en la conciliación. Yo viajé a Argentina porque ella iba a viajar también y dejar a mis hijas con su mamá. Me dijo: '¿Por qué no aprovechas y compras pasajes a tus hijos para que vayan a visitar a tu familia?'", explicó Ichazo.

El modelo agregó que la situación cambió de un día para otro, pues, según él, Johana modificó las condiciones del viaje pese a que ya habían llegado a un acuerdo previo.

"Yo me fui a otro lado con Macarena y la idea era encontrarme en Argentina con mis hijos, pero me dijo de un día para otro que no se podía quedar en la casa de su prima, que mi hermana se tenía que quedar en mi casa y que mi hermana se tenía que salir", sostuvo.

Cubillas, sin embargo, desmintió esta versión y afirmó que los pasajes fueron costeados por la familia de Ichazo, contradiciendo así su relato.

Johana Cubillas dispara contra Macarena Vélez

El conflicto escaló cuando Johana Cubillas no solo apuntó contra su expareja, sino también contra Macarena Vélez, a quien acusó de encubrir las presuntas faltas de Ichazo. Según sus declaraciones, la modelo habría facilitado que el argentino oculte ingresos, dificultando el proceso de pensión de alimentos en beneficio de sus hijos.

"Lo que me indigna es que ella es la alcahueta de Juan y con eso perjudica a mis hijos. Ella pone sus cuentas para que a Juan le depositen sus ingresos y con eso yo no pueda demostrar nada al momento de pedir la pensión de alimentos. Esta mujer, a la que muchos defienden y pintan como víctima, es cómplice de las bajezas del papá de mis hijos para no cumplir con sus responsabilidades", afirmó Cubillas.

Johana Cubillas encendió las redes al acusar a Macarena Vélez.

En conclusión, las vacaciones que debieron ser un momento especial para Macarena Vélez y Juan Ichazo se transformaron en el centro de un escándalo mediático. Mientras el argentino insiste en que cumple con sus deberes de padre, Johana Cubillas asegura lo contrario y ahora apunta también contra la modelo.