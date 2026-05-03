Madre de Hugo García se reencuentra con 'Loco' Wagner y hace sorprendente confesión: "A los 18 años..."

Hugo García estuvo presente en el público del pódcast de Yaco Eskenazi y Christian Wagner, a donde asistió acompañado de su madre. Lo que parecía una conversación más tomó un giro inesperado cuando ella reveló su cercanía con el popular 'Loco', sorprendiendo al contar que no solo lo conocía, sino que también había compartido experiencias con él en Cusco.

Mamá de Hugo García expone al 'Loco' Wagner

El momento se produjo durante el pódcast 'Yaco y El Loco', cuando el excapitán de 'Esto es guerra' relataba una anécdota en la que estuvo a punto de pelear con Hugo García, quien se encontraba entre el público.

En ese contexto, la madre del guerrero, Fabiola Silva, intervino entre bromas hacia Eskenazi, lo que llevó a Wagner a preguntarle por su identidad. Fue entonces cuando sorprendió al revelar que ya se conocían desde años atrás.

"Oye, Loco, ¿no te acuerdas en Cusco, a los 18 años?", dijo, dejando a todos en el set desconcertados.

La reacción del presentador fue de total sorpresa y le preguntó a la invitada quién era, mientras se dirigía a ella como "flaca". Hugo García también mostró asombro ante la revelación, mientras Yaco Eskenazi lo corregía por la forma en que se expresaba. Sin embargo, Christian Wagner explicó que ambos tenían la misma edad, dato que fue confirmado por Fabiola Silva.

"Somos promoción. (Del) 70. Dieciocho, diecinueve años, en el Cusco. Acuérdate. Cuenta tus historias del Cusco", insistió ella, animándolo a recordar.

El popular 'Loco' señaló que se trataban de vivencias "bravas", mientras Yaco pedía entre risas que mejor no revelara más detalles, generando un ambiente de humor y sorpresa en el estudio.

'Loco' Wagner y mamá de Hugo García reviven inesperadas anécdotas

De esta manera, Christian Wagner reconoció rápidamente a Fabiola Silva y empezó a preguntarle por algunas vivencias en Cusco, lo que llevó a la madre de Hugo García a recordar una anécdota de aquella época.

"¿Contigo fuimos a esa fiesta en Urubamba? Ya me acordé de ti, ya sé quién eres. Confírmame ese dato nada más: ¿Fiesta de la Luna en Urubamba, 1995?", consultó el exreportero. "En la plaza de Urubamba, tirado ahí", respondió ella, generando risas entre los presentes.

Durante la conversación, Wagner admitió que no había identificado de inmediato que se trataba de la madre del chico reality, mientras Yaco Eskenazi se mostró sorprendido al enterarse de que Fabiola lo recordaba después de 35 años.

Ante la insistencia de la invitada por rememorar historias del Cusco, el comunicador terminó contando una anécdota en la que un amigo conocido como "El Ñaño" cayó a un río y fue arrastrado por la corriente.

"Ese día lo encontramos tirado en el río y estaba siendo llevado por la corriente", relató. Sin embargo, Fabiola lo interrumpió entre risas para corregirlo: "Ese eras tú".

La escena desató nuevas carcajadas en el set, mientras Wagner negaba que se tratara de él y explicaba que había pasado varios días aislado en una carpa debido a episodios de paranoia. Eskenazi añadió que la altura pudo influir en su estado, mientras la madre de Hugo García comentaba entre risas que "las sustancias" también habrían tenido que ver.

En conclusión, la participación del exchico reality y su madre en el pódcast de Yaco Eskenazi y Christian Wagner dejó divertidas e inesperadas revelaciones sobre el pasado, generando momentos de sorpresa, risas y anécdotas que sacaron a la luz recuerdos de juventud compartidos en Cusco.