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Paolo Guerrero sorprende al exponer a Beto Ortiz durante entrevista: "Fui tu amor platónico"

Paolo Guerrero dejó sin palabras a Beto Ortiz durante una entrevista en 'MVP' al lanzarle una frase que desató risas y sorpresa.

Paolo Guerrero deja en shock a Beto Ortiz con inesperada confesión en streaming.
Paolo Guerrero deja en shock a Beto Ortiz con inesperada confesión en streaming. (Composición: La Karibeña)
06/04/2026

Paolo Guerrero vuelve al centro de la atención, esta vez no por su desempeño con Alianza Lima. En las últimas semanas sorprendió al incursionar en el streaming con su programa 'MVP' en +QTV, y ahora protagonizó un momento junto a Beto Ortiz. 

Paolo Guerrero sorprende con Beto Ortiz en su faceta de streamer

Durante la emisión del sábado 4 de abril de su programa 'MVP', Paolo Guerrero entrevistó a Beto Ortiz en un encuentro que rápidamente se viralizó en redes sociales. El futbolista no dudó en lanzar un comentario que tomó por sorpresa al periodista.

"Yo siempre fui tu amor platónico, tú me lo dijiste. Tú me dijiste tal cual", expresó el delantero, provocando la risa inmediata de Ortiz, quien respondió: "Eso tendría que decirlo yo, no tú".

El intercambio continuó con un tono distendido, en el que el periodista recordó cómo era Guerrero en sus inicios. 

"Pero en ese tiempo tú eras tímido, chupado, pero ahora eres conductor de televisión. Te daba roche, te incomodaba, no se te podía someter a un acoso", comentó.

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Lejos de incomodarse, el jugador explicó que siempre valoró la opinión del comunicador y que eso motivó su interés por invitarlo al programa. 

"Creo que Beto tenía un concepto de mí increíble que apreciaba mucho porque tenía un aficionado no al fútbol, pero se trataba de mí y yo me decía: ¿por qué no lo puedo conocer y hacer una entrevista?", indicó.

Además, durante la conversación, Guerrero le consultó a Ortiz sobre el cambio en su percepción hacia él, especialmente cuando comenzaron las críticas. El periodista fue directo en su respuesta y explicó que su rol va más allá del ámbito deportivo. 

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"Es amor serrano. No, yo creo que es que los roles que te han tocado no han sido futbolísticos y mi trabajo como periodista es ser antipático, ácido, odioso", sostuvo.

Críticas tras derrota de Alianza Lima reavivan el debate

La aparición de Paolo Guerrero en su podcast no solo generó comentarios positivos. Luego de la derrota de Alianza Lima ante Universitario, el periodista deportivo Mr Peet cuestionó la participación del delantero en este tipo de proyectos en medio de la competencia.

A través de su programa 'Madrugol', el comunicador expresó su incomodidad y consideró que el futbolista no habría estado completamente enfocado en el partido. Según su postura, la emisión del contenido en ese contexto no fue oportuna.

"Se lo dije a la gente de Alianza en su momento, yo no sé si esto se grabó el lunes, martes o jueves. Lo dije hace unas semanas en ganador, cuando dije que hay que estar enfocados. Entonces, en medio del dolor y de lo mal que hemos jugado, el hincha de Alianza no puede ver esto hoy (a Paolo Guerrero en su podcast), hay que tener un poco de tino", enfatizó.

@peap1924 El pelao habla fuerte contra paolin... #mrpelao #paologuerrero #mrpeet ♬ sonido original - PedroAp•1924

En conclusión, la incursión de Paolo Guerrero en el streaming marca una nueva etapa en su carrera, buscando ir más allá del fútbol. Sin embargo, también lo expone a críticas. Entre momentos virales y cuestionamientos, el 'Depredador' enfrenta el reto de equilibrar su rol mediático y deportivo.

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