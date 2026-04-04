Mario Irivarren anuncia su regreso a 'La Manada' tras ampay en Argentina: "Los he extrañado"

Luego de varios días en el ojo de la tormenta por el ampay en Argentina, Mario Irivarren decidió dar la cara, pero a su estilo. El exchico reality anunció su regreso al pódcast 'La Manada' y emocionó a sus seguidores con un mensaje directo.

Mario Irivarren confirma su regreso a 'La Manada'

Mario Irivarren decidió reaparecer después de varios días en silencio tras el escándalo por el ampay en Argentina. El exchico reality confirmó que regresa a su pódcast 'La Manada'. El programa volverá este lunes 6 de abril con una nueva etapa y hasta con nombre renovado: 'La Manada Galáctica'. Todo indica que el espacio llega con cambios.

Mario retomará el proyecto junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. Ellos también aparecen en el avance del regreso, donde no faltan las bromas. El adelanto deja claro que el programa seguirá con su estilo de siempre: espontáneo, divertido y sin filtros. En el video promocional, el tono es relajado. Incluso hacen chistes sobre la ausencia de Mario.

"No hay sencillo, hijito", le dice Gerardo, mientras él insiste con humor: "Hazme pasar, pues, bebito, por favor (Me han dicho que no me junte contigo) Esta es la última, por favor... (Ya pasa)". Incluso Gerardo Pe le pregunta: "¿Ya terminaste de limpiar?", y Mario asiente.

A través de sus redes sociales, Mario compartió un mensaje que emocionó a su comunidad. Sin hablar directamente del escándalo, sí mostró su lado más cercano.

"Mi manada querida, este lunes por fin nos reencontramos; los he extrañado mucho. Gracias por todo su aguante, son la mejor comunidad de todas", escribió.

Con estas palabras, dejó ver que valora el apoyo que ha recibido en medio de toda la polémica. Luego agregó otro mensaje donde promete volver con todo.

"Desde el lunes volvemos recargados y renovados para compartir con ustedes todas nuestras locuras y ocurrencias. Los queremos mucho", dijo.

El anuncio también generó reacciones entre sus compañeros. Laura Spoya no dudó en comentar el post y dejó una frase que muchos interpretaron como indirecta.

"Ahora sí. Bien reflexionados", escribió la ex Miss Perú, generando comentarios entre los seguidores del programa.

No volvió a mencionar directamente el ampay

Aunque ya volvió a redes y retomó su trabajo, Mario Irivarren sigue evitando pronunciarse sobre el escándalo que protagonizó en Argentina y que terminó con su relación con Onelia Molina. Tras disculparse en vivo, no ha vuelto a dar declaraciones sobre el ampay.

Hace poco, fue abordado por la prensa en Paracas, donde se encontraba con un grupo de amigos, entre ellos Ximena Hoyos. Sin embargo, el exchico reality optó por guardar silencio y no respondió a ninguna de las preguntas.

Consultas como "¿estás arrepentido?" o "¿traicionaste la confianza de Onelia?" quedaron sin respuesta frente a Mario. "A Mario le siguen hasta en el baño', pero como no tenemos nada que ocultar, entonces normal (...) ¿Mario y yo? Imposible", afirmó Ximena.

El regreso de 'La Manada' marca un nuevo momento para Mario Irivarren. Mientras su vida personal sigue siendo tema de conversación, él apuesta por enfocarse en su trabajo. Por lo pronto, sus seguidores ya están atentos a este esperado regreso.

En conclusión, Mario Irivarren decidió dar vuelta a la página y enfocarse en su regreso a 'La Manada Galáctica', dejando de lado, al menos por ahora, el escándalo que marcó su vida personal. Aunque sigue evitando hablar del ampay y de su ruptura con Onelia Molina, apuesta por reconectar con su público a través de su pódcast. Sin embargo, la expectativa se mantiene.