DE LUTO

Murió Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla, padre de la famosa cantante Selena, dejó de existir este sábado. La noticia fue confirmada por su hijo A.B Quintanilla III.

13/12/2025

El mundo de la música latina y tejana está de luto. Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la recordada cantante Selena Quintanilla, falleció este sábado 13 de diciembre, según confirmó su hijo A.B. Quintanilla III a través de redes sociales.

La noticia fue anunciada por el músico y productor en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una emotiva fotografía junto a su padre y un breve pero conmovedor mensaje: "Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy". Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su muerte.

Selena: ¿Quién fue Abraham Quintanilla Jr.?

Abraham Isaac Quintanilla Jr. fue músico, productor y empresario estadounidense, reconocido principalmente por ser el principal impulsor y mánager de la carrera artística de Selena Quintanilla, la icónica intérprete de música tejana asesinada en 1995.

Nacido en Texas, tuvo una trayectoria musical previa, pero su vida dio un giro decisivo cuando descubrió el talento de sus hijos. Fue entonces cuando formó la agrupación Selena y Los Dinos, donde Selena se convirtió en la voz principal, mientras que sus hermanos A.B. Quintanilla y Suzette Quintanilla también integraron la banda.

Como mánager, Abraham Quintanilla guio cada paso del grupo, logrando posicionar a Selena como una de las figuras más influyentes del género tejano y posteriormente como una estrella internacional de la música latina.

Abraham Quintanilla, guardián del legado de Selena

Tras la trágica muerte de Selena, Abraham Quintanilla continuó trabajando incansablemente para preservar y difundir el legado artístico de su hija. Impulsó la producción de álbumes póstumos, participó en documentales y proyectos biográficos, y fue pieza clave en la creación del Museo Selena, ubicado en Corpus Christi, Texas.

Asimismo, tuvo un rol activo en la gestión de la imagen, música y obra de la cantante, asegurando que su memoria se mantuviera viva para nuevas generaciones de seguidores en todo el mundo.

El fallecimiento de Abraham Quintanilla Jr. representa el cierre de un capítulo fundamental para una de las familias más influyentes de la música tejana y latina. Dedicó gran parte de su vida a apoyar los sueños de sus hijos y a proteger el legado de Selena, convirtiéndose en una figura clave detrás de una de las historias más emblemáticas de la música.

Su partida deja una huella imborrable en la industria y en los millones de fans que continúan celebrando la vida y obra de la inolvidable y tan querida Selena Quintanilla.

Temas relacionados Abraham Quintanilla murió Selena selena quintanilla Tejana

