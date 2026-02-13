Magaly cuestiona a Laura Spoya tras decir que chocó porque estaba cansada: "¿Qué tanto valoras tu vida?"

La polémica por el accidente de Laura Spoya sigue dando que hablar en la farándula. Esta vez, Magaly Medina se pronunció en vivo y cuestionó la explicación que dio la exMiss Perú sobre lo ocurrido la madrugada del choque en Surco, cuando aseguró que estaba cansada y que eso habría influido en el accidente.

Magaly sobre versión de Laura Spoya sobre su accidente

Magaly Medina analizó cada detalle de la explicación de Laura Spoya sobre su choque en Surco. La conductora de "Magaly TV La Firme" dejó en claro que no le convencen las razones que se han dado hasta ahora. Sus comentarios encendieron el debate entre seguidores y usuarios en redes sociales.

Magaly Medina señaló que Laura Spoya fue a una fiesta, dejó a su amiga en su casa y se fue a la suya. Relató que Laura contó que después de eso, ella salió en pijama porque una amiga le pidió que le lleve algo urgente. Sin embargo, para la 'urraca' esa decisión no fue la más responsable si realmente estaba agotada.

"Se fue a dejar a su amiga, se fue a su casa y luego sale a las 4 a.m. otra vez rumbo a la casa de su amiga, por que ella le había pedida algo y salió en pijama. Si estas cansada, se lo mandas a tu amiga con una moto o que se lo pida por delivery. ¿O sea era tan urgente que tenía que salir cansada, media adormilada después de haber juergueado y en pijama?", comentó en su programa.

Durante su comentario, Magaly también lanzó una pregunta directa sobre las prioridades de Laura Spoya. La conductora cuestionó la decisión que tomó la ex Miss Perú.

"O sea, ¿qué tanto valoras tu vida? ¿Qué tan responsable eres por ti? Además si trabajas al día siguiente, ¿qué haces en la calle a las 4 de la mañana?", dijo en vivo.

La periodista también reflexionó sobre el peligro de manejar en esas condiciones. Según su punto de vista, cuando una persona está muy cansada, lo mejor es descansar y no seguir con actividades que puedan poner en riesgo su vida.

"Pero si estás cansada, no te vas a una juerga. Si yo estoy cansada por mi trabajo me voy a mi cama a dormir porque es lo único que mi cuerpo necesita. No me voy a seguir juergueando, no me voy a tomar una chela, ni dos chelas, ni media chela, me voy a dormir", expresó con firmeza.

Dudas y defensa de Laura Spoya

Además, la conductora señaló que, hasta ahora, no se han mostrado públicamente pruebas médicas como exámenes de alcoholemia o toxicológicos, por lo que indicó que solo se cuenta con la versión de la propia modelo. En esa misma línea, también cuestionó si Laura Spoya realmente solo habría tomado unos sorbos de algo, tal como ella afirmó, recordando que en otras ocasiones ha mencionado que le gusta la cerveza.

"A mí me parece inverosímil, no me parece creíble, y esto es mi opinión. Miren las imágenes, pierde el control. ¿Cómo lo pierdes?, ¿estabas realmente dormida? No se ha visto ahora ninguna prueba de alcoholemia. Tenemos que creer en su palabra. Rara vez confiamos en la palabra de la otra persona... ¿O sea hasta las 3 de la mañana, solo tomó agua?, ella que es chelera", comentó.

Por su parte, Laura Spoya respondió y negó que haya estado de fiesta antes del accidente. La exreina de belleza aseguró que pedirá las cámaras de seguridad para demostrar su versión y aclarar lo ocurrido. También explicó cómo ocurrió el choque y admitió que el cansancio pudo afectar su reacción al manejar.

"Nada, cero, es mentira. De la cuadra de Salvador en La Molina a casa de Tef y a mi casa (...) Pediré mis cámaras de la casa porque me loquea que inventen así. Y pase todos los procesos, dosaje en la misma clínica. Entre muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé", comentó.

En conclusión, Laura Spoya explicó que su accidente en Surco habría estado relacionado con el cansancio al momento de manejar. Por su parte, Magaly Medina cuestionó en vivo la versión de la modelo y las decisiones que tomó esa madrugada. Lo cierto es que el caso sigue generando opiniones divididas en la farándula y en redes sociales mientras se esperan mayores aclaraciones sobre lo ocurrido.