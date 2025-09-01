Funcionario de la Embajada de Indonesia pierde la vida tras ataque afuera de su vivienda en Lince

Un funcionario de la Embajada de Indonesia en Perú perdió la vida a balazos la noche de este lunes 1 de septiembre en el distrito de Lince, en un hecho que conmociona al país y que podría tener implicancias internacionales. La víctima, Leonardo Zetro Purba (40), fue atacada por un sicario cuando regresaba a su vivienda junto a su esposa, mientras se desplazaba en bicicleta.

Diplomático de Indonesia pierde la vida en Lince

El crimen ocurrió en un edificio multifamiliar de la avenida César Vallejo, cuando Zetro Purba regresaba a su hogar acompañado de su pareja. Según los primeros reportes, dos sujetos extranjeros se acercaron al diplomático y le dispararon en tres ocasiones.

Pese a que fue trasladado rápidamente a la clínica Javier Prado, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas. El comandante de la Policía Nacional del Perú explicó:

"Es el primer crimen de sicariato que tenemos este año en el distrito de Lince. Se desconocen cuáles hayan sido los hechos y los móviles que hayan propiciado la victimización de esta persona. No se descarta que haya sido un ajuste de cuentas. Estamos realizando las investigaciones y las diligencias propias para poder determinar la identificación de los atacantes. Según vimos en las cámaras de seguridad, se tratarían de ciudadanos extranjeros".

Además, se activó el Plan Cerco para que otras jurisdicciones colaboren en la detención de los responsables. Personal de la comisaría de Lince, junto con la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI), permanece en el lugar del crimen examinando pruebas y recolectando información que permita esclarecer los hechos.

Llegó al Perú hace 5 meses

Vecinos del distrito indicaron que Zetro Purba llegó a Perú hace apenas cinco meses y se hospedaba junto a su esposa y dos hijos en el departamento donde ocurrió el ataque. Utilizaba la bicicleta como medio de transporte diario entre su residencia y la sede diplomática ubicada en San Isidro, siendo esta su rutina habitual.

La esposa del funcionario, quien presenció el ataque, resultó ilesa y actualmente se encuentra bajo resguardo policial junto a sus familiares. Los allegados esperan que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú coordine con las autoridades de Indonesia para apoyar en las investigaciones, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de declaraciones de testigos.

En conclusión, el asesinato ha generado alarma en el ámbito diplomático y policial, pues involucra a un representante extranjero en el país. Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para identificar y capturar a los responsables, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los avances de este caso que podría afectar las relaciones bilaterales entre Perú e Indonesia.