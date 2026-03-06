Hermano de Hugo García y su reacción al saber que será papá con Isabella Ladera: "Te amo con todo mi corazón"

Hugo García vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al compartir con su familia que será papá junto a Isabella Ladera. El exchico reality decidió grabar la reacción de su hermano, Ayrton García, y el resultado fue un video lleno de sorpresa y mucha emoción que rápidamente se viralizó.

Así reaccionó el hermano de Hugo García

En el video publicado en sus plataformas digitales, Hugo decidió preparar una sorpresa especial para su hermano. Ambos se encontraban dentro de un automóvil cuando el exchico reality le pidió que revisara un pequeño paquete que había llevado consigo.

Sin saber de qué se trataba, Ayrton abrió el paquete y encontró dos pruebas de embarazo. La reacción fue inmediata y completamente espontánea.

"Que es esta hue***, estas con COVID..(Estoy embarazo). No te creo nada, no estes haciendo una broma Hugo es enserio. No lo puedo creer te amo con todo mi corazón", se le escucha decir al hermano del influencer en el video que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

El propio Hugo acompañó la publicación con un mensaje lleno de humor y cariño hacia su hermano: "Estás con COVID? JAJAJAJAJAJA TE AMO, Ayrton García".

La escena generó miles de reacciones entre los seguidores del exchico reality, quienes destacaron la naturalidad y complicidad entre los hermanos. Incluso, Ayrton decidió pronunciarse luego de ver el video viral y dejó un mensaje que reflejó la alegría que siente por la llegada del bebé.

"Todavía no calculan la felicidad que siento. Gracias a la vida por darme estas bendiciones. Estamos más unidos, más fuertes y más inseparables que nunca. Acá está tu hermano para cuidarlos y amarlos toda la vida. te amo mi bro", escribió.

Reacción de la hermana y sobrina de Hugo tras saber que será papá

Hace unos días, Hugo García, sorprendió también al revelar como le dio la noticia del embarazo con Isabella Ladera a su hermana y su sobrina. El ex chico reality de una manera especial les pidió que cierren los ojos sin decirles de qué se trata, creando suspenso antes del gran anuncio.

Durante ese momento, se escucha a Hugo decir: "No pueden ver, ah", y luego saca las pruebas de embarazo. Su hermana, intrigada por la situación, reaccionó con curiosidad y preguntó: "¿Qué nos vas a hacer?". La escena se volvió aún más tierna cuando la sobrina intervino con total confianza y dijo: "Yo sí confío en el tío Hugo".

Ese detalle conmovió a muchos usuarios y al mismo Hugo, ya que mostró la cercanía y cariño dentro de la familia. Segundos después, Hugo les pidió que abrieran los ojos y lanzó el anuncio.

"Ya abran", dijo el exchico reality, dejando ver las pruebas de embarazo. Su hermana mayor no podía creer lo que estaba viendo y empezó a repetir: "¡No! ¡No! ¡No!", evidenciando la sorpresa del momento. Luego, Hugo confirmó la noticia con una frase directa y emocionante: "Vas a ser tía".

Fue ahí cuando la emoción la superó por completo y se quebró frente a cámaras. Con la voz entrecortada, su hermana expresó su emoción.

"¡No! ¿Es en serio? ¡No! Me muero... Ay, me muero. Me voy a poner a llorar. Ay, felicitaciones", dijo la hermana de Hugo mientras lo abrazaba con mucha emoción. La escena mostró un momento real y lleno de amor familiar.

El anuncio del embarazo de Isabella Ladera no solo marcó un momento importante en la vida de Hugo García, sino que también evidenció la fuerte conexión que mantiene con su familia. Las reacciones espontáneas de su hermano, su hermana y su sobrina reflejaron el cariño y la cercanía que comparten.