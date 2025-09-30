Johana Cubillas acusó a Macarena Vélez de ser la alcahueta de Juan Ichazo: "Chocó con mis hijos"

La batalla entre Johana Cubillas y Juan Ichazo parece ser de nunca acabar, ya que recientemente la hija del fallecido deportista denunció a través de redes sociales que Juan no cumple con la pensión para sus hijos y también acusó a su novia, Macarena Vélez, de ayudarlo a evadir sus responsabilidades como padre y de alcahuetearlo.

Johana expone evidencia contra Juan Ichazo

Todo empezó hace unos días, cuando Johana publicó una caja de preguntas en la que uno de sus seguidores le consultó si no le molestaba que Juan pasara más tiempo con Macarena que con sus hijos. La respuesta de Johana fue contundente y llamó "alcahueta" a la influencer.

Según dijo, esas actitudes perjudican directamente a sus pequeños. Lo más grave, sin embargo, es que acusó a Macarena de ayudar a Ichazo a evadir el pago de la manutención, ya que todo el dinero que él genera iría a la cuenta de la modelo, lo que impediría a Johana reclamar una pensión de alimentos justa.

En otra historia, Johana mostró una conversación en la que una persona le escribió a Juan para preguntarle sobre sus asesorías personalizadas. Al cerrar el trato, el número de cuenta que se envió para realizar el pago era el de Macarena, lo cual indignó a Cubillas.

Johana destruye a Juan y Macarena

El programa América Hoy entrevistó a Johana, quien, además de dar detalles sobre la pensión que supuestamente no recibe, acusó al argentino de impedir que sus hijos disfruten unas vacaciones de Halloween en Estados Unidos.

"El problema es que no me responde. Me está negando el permiso. Hablé con él y es un déspota total (...) quiere tener el control sin pensar en la felicidad de los chicos", dijo.

Luego, Johana envió un mensaje directo a Juan Ichazo, rogándole que firme el permiso notarial para que ella pueda viajar con sus hijos en octubre.

"Juan, tú sabes perfectamente que nuestro hijo ama Halloween. Ha esperado este viaje desde que tiene uso de razón y al fin puedo costearlo. Solo tienes que firmar un papel. Yo me hago cargo de todos los gastos. Por favor, hazlo por tus hijos", expresó.

Finalmente, reveló que terminó su relación con Macarena al enterarse de que ella era quien recibía los pagos de Juan. Según Johana, la influencer "muestra una cara al público, pero en el fondo perjudica el bienestar de mis hijos".

"Esta tipa chocó directamente con los derechos de mis pequeños. Que ella reciba todos los pagos en su cuenta significa que no puedo reclamar nada para la pensión (...) le dije que era una alcahueta. Se victimiza y se hace la mosquita muerta", sentenció.

Es así que, Johana Cubillas acusa a Juan Ichazo de incumplir con la pensión alimenticia, negarle permisos de viaje a sus hijos y desentenderse de sus responsabilidades. Además, responsabiliza a Macarena Vélez de recibir los pagos y encubrirlo, afectando directamente el bienestar de los menores.