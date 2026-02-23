Masiel Málaga reaparece con 'Churrito' Hinostroza tras rumores de ruptura: "Es algo evidente"

La salsera Masiel Málaga volvió a aparecer públicamente junto a Hernán 'Churrito' Hinostroza en medio de los fuertes rumores de que su relación había llegado a su fin. Las cámaras de televisión los captaron juntos en un evento en Puente Piedra y su presencia generó sorpresa en el mundo de la farándula.

Masiel responde sobre su relación con 'Churrito' Hinostroza al lado

Masiel Málaga fue abordada por las cámaras de "América Hoy" mientras se encontraba en un local en un evento en Puente Piedra, donde se presentó como artista. En ese momento, le consultaron directamente sobre su vínculo con 'Churrito' Hinostroza, luego de los rumores de ruptura que surgieron tras la filtración de chats y la desaparición de fotos en redes.

La salsera, con un tono tranquilo, respondió sin querer entrar en polémica. Además, dejó una frase que llamó la atención.

"(Masiel, ¿sigues firme en tu relación con 'Churrito'?) Bueno, yo soy cantante, vienes a ver mi música, yo no vengo a hablar de si te estoy o no estoy, bueno, es algo evidente, pero más nada. Gracias", señaló.

Con esa declaración, la artista dio a entender que su relación sigue, aunque decidió no dar más explicaciones sobre su vida sentimental. Sin embargo al ser consultada directamente sobre los chats, la cantante decidió no contestar, alimentando aún más la curiosidad del público y los programas de espectáculos.

"¿Pero te incomodaron tal vez esos chats que salieron, que se filtraron? ¿Tú sigues firme, Masiel?", preguntó la reportera de "América Hoy" y Masiel la ignoró.

Chats, rumores y la aclaración de Masiel Málaga en redes

La polémica comenzó cuando en el programa "Q' Bochinche", se difundieron supuestos chats donde 'Churrito' Hinostroza habría coqueteado con otra joven, llamada Débora Goytizolo. Esto sucedía él ya era relacionado sentimentalmente con Masiel Málaga.

"Qué buenos videos niña (Tan niña no soy) Se te ve una bebé, una carita, rica, no me distraigas con tus fotos y videos, espera. (Mejor ve los de tu saliente) No sabes nada, no estoy de novio, no miento" (No estás solo) Solo estoy, soltero también, si tuviera mujer te lo digo. Déjame feliz con tus fotos y videos, no me emparejes. No tengo relaciones ni relación, sé respetar si la tuviera", se lee.

Tras el revuelo, algunas fotos de Masiel y el 'Churrito' desaparecieron de sus redes sociales. Por ello, Masiel reapareció en una transmisión en vivo junto al propio 'Churrito', donde explicó por qué hizo eso y negó que eso signifique una ruptura.

"Yo les voy a explicar, no hemos borrado las fotos, la hemos ocultado por un tema de seguridad", señaló la cantante frente a sus seguidores y añadi: "Tengo dos anillos (yo tengo dos también), han salido cosas que dicen que habíamos terminado. O sea si borramos algo, ¿depende nuestra relación?, no hay forma. Pero igual no entro en detalles tampoco".

En conclusión, con su reaparición pública, sus declaraciones y su presencia junto a 'Churrito' Hinostroza, Masiel Málaga dejó claro que, pese a los rumores y la polémica en redes, su relación no habría terminado. La artista optó por no dar mayores detalles personales y enfocarse en su música, mientras el tema sigue dando de qué hablar en la farándula peruana y mantiene atentos a sus seguidores.