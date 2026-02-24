RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡Estuvo enterada de todo!

Marisel Linares estuvo con chofer que atropelló a Lizeth Marzano: Más personas habrían encubierto el crimen

Magaly ha revelado imágenes donde horas después de que Adrián Villar atropellara a Lizeth Marzano, reapareció con Marisel Linares, su pareja y hasta policías, pero no se lo llevaron a la comisaría.

Marisel Linares estuvo con chofer que atropelló a Lizeth Marzano
Marisel Linares estuvo con chofer que atropelló a Lizeth Marzano (Composición Karibeña)
24/02/2026

El fallecimiento de la joven Lizeth Marzano tras ser atropellada por Adrián Villar ha causado una gran conmoción y ahora, están saliendo a la luz que más personas estuvieron involucradas horas después del accidente como la periodista Marisel Linares y que habrían encubierto el crimen callando por casi 48 horas después.

Marisol Linares estuvo con Adrián Villar y su padre

El programa de 'Magaly TV: La Firme', presentaron imágenes donde Adrián Villar salía de la casa de su novia Francesca Montenegro antes de atropellar a la deportista Lizeth Marzano. Tras el accidente, se observa como el joven acelera con el auto huyendo pasándose tres semáforos en rojo, donde casi ocasiona otro choque con otro vehículo.

A las 3 de la madrugada, Adrián Villar aparece nuevamente frente a la casa de su novia en San Isidro, a cinco minutos de donde fue el crimen. Ahí apareció en una camioneta blanca acompañado por su padre y la periodista Marisel Linares. Se puede observar cómo el padre del conductor conversaba en su celular, mientras que Marisel lucía preocupada y dando vueltas en el parque.

Novia del conductor también estuvo involucrada

Después de unos minutos sale la novia del chofer, la influencer Francesca Montenegro y su padre para conversar todos durante varios minutos en el parque. La periodista y el padre se despiden de Adrián Villar retirándose del lugar. Luego, llega la madre del joven de 21 años, esta persona fue quien llamó al hermano de la deportista.

Minutos más tarde, su madre se retira siendo recogida por una persona conduciendo el auto y el joven de 21 años que atropelló a la deportista se quedó dentro de la casa de la influencer.

Lo que llamó la atención es que a las 5 de la madrugada llega un efectivo a la casa de la novia de Adrián Villar, pero ocho minutos después se retira, sube al patrullero y se retira. Luego, apareció un segundo policía tomando fotos de la fachada de la casa y se retira de igual forma. Finalmente, el joven sube a un taxi y se retira del lugar tras la visita de la policía.

Crimen en SJL: Dueño de discoteca pierde la vida tras ataque armado en plena vía pública
Lee también

Crimen en SJL: Dueño de discoteca pierde la vida tras ataque armado en plena vía pública

De esta manera, el informe del programa de Magaly Medina ha revelado que horas después de que Adrián Villar atropellara a la deportista Lizeth Marzano, muchas personas habrían estado enterados del accidente como su padre, la periodista Marisel Linares, su novia Francesca Montenegro, su suegro, su madre e incluso, un efectivo policial que ingresó a la casa de la novia. 

Temas relacionados chofer encubierto Lizeth Marzano Marisel Linares

Siga leyendo

Lo Más leído

Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

Reconocido actor aparece como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio', oficializó relación con Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

últimas noticias
Karibeña