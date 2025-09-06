Egresada de Medicina Humana de la USS ocupó el tercer puesto en examen nacional del Serums 2025-2

Lisbet Castillo Huancas, egresada de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Señor de Sipán (USS), alcanzó el tercer puesto en el contexto nacional y el primero en la región Lambayeque en el examen Serums 2025-2, resultado que reafirma la excelencia académica y el compromiso con la formación profesional que distingue a esta institución.

Un examen altamente competitivo

La evaluación, considerada una de las más exigentes dentro del sistema de salud pública peruano, reunió a 3,267 postulantes de distintas universidades del país, se trata de un proceso altamente competitivo y decisivo para acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums), programa clave que garantiza atención médica a las poblaciones más vulnerables.

En ese contexto, la egresada logró posicionarse entre los tres primeros lugares a nivel nacional, demostrando una sólida preparación académica y profesional.

"Este logro representa el esfuerzo constante de muchos años, no solo mío, sino también de mis docentes, mi familia y compañeros. Me siento profundamente agradecida con la USS por la formación integral que me brindó y estoy lista para servir con responsabilidad a quienes más lo necesitan". expresó Lisbet Castillo.

Formación académica de primer nivel

Su formación académica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la USS se desarrolló en un entorno teórico-práctico de alto nivel, respaldado por modernos laboratorios de simulación clínica, anatomía, biología y otras especialidades. Estas instalaciones, junto con un enfoque pedagógico centrado en la experiencia del estudiante, han posicionado a la USS como una de las universidades con los mejores laboratorios de Medicina en el norte del país.

Sobre la noticia, el Dr. Carlos Chirinos Ríos, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud USS, expresó su reconocimiento a la egresada. "Estos resultados no solo reflejan la capacidad académica de nuestros egresados, sino también su vocación de servicio, responsabilidad ética y compromiso con las poblaciones más vulnerables del país. Nos sentimos profundamente orgullosos que nuestros egresados se destaquen a nivel nacional en una evaluación tan rigurosa como el Serums", aseguró.

Por su parte, el Dr. Percy Díaz Morón, director de la Escuela de Medicina Humana, resaltó que la USS aplica un modelo educativo que integra desde los primeros ciclos la formación teórica con la práctica clínica, mediante el trabajo en diversos campos clínicos.

"Formamos médicos con excelencia científica y un profundo compromiso ético, capacitados para enfrentar los grandes desafíos que plantea la salud pública en el país", señaló el profesional.

USS expande su modelo educativo

Este importante resultado coincide con un momento estratégico para la Universidad Señor de Sipán (USS), que inicia en su plan de expansión con el inicio de operaciones de sus primeras filiales en Lima, Trujillo y Piura a partir del semestre 2026-I. En estas sedes se replicará la misma propuesta académica de la sede central, incluida la carrera de Medicina Humana, proyectada para iniciar en 2027-I con laboratorios y equipamiento de última generación.