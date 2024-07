El Gran Chef Famosos: Matilde León dejó la competencia tras sufrir incidente en la cocina ¿Qué pasó?

'El Gran Chef Famosos - La Academia' ha comenzado y en el reciente episodio ocurrió el primer accidente entre los concursantes. La actriz Matilde León sufrió un profundo corte en uno de sus dedos, lo que la obligó a retirarse de la competencia esa noche para recibir atención médica por parte de los paramédicos de Latina.

Ante ello, la actriz también ha recibido diversas críticas en redes sociales por su actual desempeño en la cocina. Sin embargo, también se animó a responder al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La actriz conocida por su papel en la telenovela 'Papá en apuros', Matilde León, sufrió un accidente durante la noche de desaprobados en 'El Gran Chef Famosos', provocándose un profundo corte. Debido a esto, tuvo que abandonar la competencia temporalmente para recibir atención de los paramédicos, lo que la llevó directamente a la noche de eliminación.

Todo sucedió cuando la actriz se encontraba cortando una zanahoria y, sin percatarse, se había hecho un profunde corte en la mano. "Auch, me corté. Esto no se ve muy bien, pero bueno, sigo con mi quinua", dijo la participante de El Gran Chef.

Sin embargo, los especialistas en primeros auxilios le pidieron que deje la competencia en ese momento para que luego sea trasladada a una clínica para saturar el corte que sufrió durante el reciente episodio del reality culinario. No obstante, la actriz ya había recibido críticas por su actual desempeño en el programa.

La actriz Matilde León, conocida por su papel en 'Papá en Apuros', se ha sumado al reality de cocina El Gran Chef: Famosos. No obstante, su falta de experiencia culinaria ha provocado críticas de muchas personas, lo cual fue respondido por la actriz a través de sus redes sociales.

"He estado recibiendo mensajes y comentarios que me parecen un poco desatinados. Diciendo que como no sé cocinar, soy una persona inútil e insípida. Me parece que hay maneras de decir las cosas, y que estas no están bien. Decir eso no te hará mejor persona, al contrario, va a hablar muy mal de ti", dijo en su cuenta de TikToK.