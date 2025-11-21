Waldir Felipa desata rumores de reconciliación con Daniela Darcourt tras video juntos: "Volvimos"

El vínculo entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa volvió a encender la conversación en redes sociales luego de que ambos aparecieran juntos en un reciente video compartido por el bailarín. La publicación, que los muestra disfrutando del show de la salsera, reabrió la posibilidad de una reconciliación y alimentó los comentarios de quienes siguen de cerca su historia.

Waldir Felipa publica video con Daniela y desata rumores

El interés se intensificó porque este reencuentro ocurrió pocas semanas después de que Felipa anunciara el fin de su relación con la artista, mientras ella continuaba su gira por Estados Unidos junto a Eva Ayllón. Waldir había aclarado previamente que su separación no tenía relación con el polémico baile que protagonizó con otra mujer.

"Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora, no es una relación que ha terminado hace una semana ni ha terminado por lo que se ha visto recién", explicó Felipa en su momento, tras la polémica generada por un baile viral con otra mujer.

En el nuevo video, Waldir aparece realizando una coreografía con otro bailarín mientras Daniela interpreta uno de sus éxitos sobre el escenario. La escena provocó un estallido de reacciones, ya que evidenciaba una cercanía que muchos creían rota.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el mensaje que acompañó la publicación: "Volvimos", junto a un emoji enamorado. Algunos lo tomaron como una confirmación indirecta de reconciliación, mientras otros consideraron que se trataba simplemente de un comentario relacionado a su vínculo profesional.

La frase llevó a cientos de seguidores a preguntarse si la pareja habría dado un paso atrás en su separación o si Felipa solo quiso aclarar que continúa trabajando con la salsera.

Daniela Darcourt aún mantiene cariño por Waldir

Hace unas semanas, Daniela Darcourt también alimentó las especulaciones sobre una posible cercanía emocional con su expareja. Durante su participación en el programa 'Esta noche', conducido por la Chola Chabuca, la cantante habló por primera vez sobre su separación y lo hizo con un mensaje cargado de afecto.

"Cierro este tema. Waldir es maravilloso. Yo lo amo, lo adoro, lo quiero; él igual a mí. Nos respetamos, nos admiramos, y eso es lo más importante", dijo la artista, dejando claro que entre ambos aún existe una conexión profunda, pese al final de la relación.

Sus palabras sorprendieron al público, que interpretó esta declaración como un indicio de que la historia entre ambos podría no haber terminado definitivamente.

La reciente aparición conjunta de Daniela Darcourt y Waldir Felipa ha reavivado el debate sobre si los artistas estarían reconsiderando su ruptura. Aunque ninguno ha confirmado una reconciliación, los mensajes, gestos y la complicidad que muestran en redes sugieren que todavía existe un fuerte vínculo entre ellos.