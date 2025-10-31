"Se viene el Kick": Christian Cueva anuncia que se lanzará como streamer y Pamela Franco reacciona

Christian Cueva dejó con la boca abierta a todos sus seguidores al anunciar en plena transmisión en vivo que se lanzará como streamer en la plataforma Kick. Pero lo que más llamó la atención fue la inesperada reacción de su pareja, Pamela Franco, quien también participaba en el live.

Christian Cueva confiesa que hará debut como streamer

El futbolista Christian Cueva sorprendió a todos al revelar en plena transmisión en vivo que se lanzará como streamer en la plataforma Kick, donde promete mostrar una faceta más relajada y divertida. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de su pareja, Pamela Franco, quien estaba conectada en la misma transmisión, pero desde otro lugar.

El momento ocurrió durante un live en el que el popular "Aladino" conversaba con Pamela Franco y amigos de ambos. En medio de la charla, soltó la noticia que dejó a todos sorprendidos.

"Y a partir del día lunes, el señor Christian Alberto va a transmitir en vivo todos los días", comentó uno de los amigos que lo acompañaba. A lo que Cueva respondió emocionado: "Mi gente, escúchenme, lo voy a decir una cosa: se viene el Kick". El amigo del futbolista añadió: "El día lunes inicia. Invitado especial: Cristorata".

Pamela Franco reacciona al anuncio

Mientras Christian mostraba toda su emoción por este nuevo proyecto, Pamela Franco se quedó seria por unos segundos, sin saber si tomarlo en broma o en serio, y miró a su amigo algo impactada con la noticia. Sin embargo, la cumbiambera no tardó en seguirle el juego y responder con su característico humor.

"¡Eso! ¡Suéltate, suéltate! Demasiado ambiente para encerrarte", dijo Pamela, riéndose mientras su pareja bailaba al ritmo de la música. Pero Cueva, fiel a su estilo juguetón, no se quedó atrás y le respondió: "Mi amor, ¿cómo me vas a encerrar después de tanto tiempo, mi amor? ¡No sea mala!". La cantante, con picardía, no dudó en contestarle: "No, amor, tú desde diciembre estás suelto".

Cuevita y Pamela, entre risas y música

La conversación siguió en tono alegre, y Cueva no pudo evitar cantar recordando sus mejores momentos con la música. Ambos se mostraron relajados y cómplices frente a cámaras.

"Hay que hacer un homenaje a Armonía 10, se lo cantan Pamela Franco y Christian Cueva y orquesta... ¡Salud, mi amor! Salud por ti. Aunque nos deseen el mal...", dijo el futbolista con su vaso en mano. Pamela le respondió sonriente: "Nosotros le deseamos el bien".

Y juntos cantaron "El Cervecero". La pareja entonó el popular tema mientras demostraba que aún mantienen buena química pese a las controversias.

"Cervecero yo soy y mi vida se va acabando", entonó Cueva, mientras Pamela siguió con: "En tragos y noches, en copas de licor".

En conclusión, todo indica que Christian Cueva está decidido a explorar su lado más relajado y divertido, dejando ver que su debut en Kick no será aburrido. Con su carisma, promete atraer a fans que querrán verlo en esta nueva etapa. Pamela, por su parte, no ocultó su sorpresa, pero terminó apoyando la idea. Lo cierto es que Cuevita vuelve a ser noticia, no solo por el fútbol, sino por su nuevo camino en el streaming.