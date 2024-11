Dayanita le advierte a Chikiplum tras tremendo 'chape': "Lo seguiré besando, espero que no se enamore"

En una de las escenas del programa "JB en ATV", Dayanita no solo hizo reír a los televidentes, sino que también sorprendió a Chikiplum, con quien protagonizó un sketch lleno de besos y humor. La comediante interpretó a Pamela Franco, mientras que Chikiplum se puso en la piel de Christian Cueva, recreando de manera cómica su famoso romance.

El sketch, que parodiaba varios momentos del amoroso noviazgo de Pamela Franco y Christian Cueva, incluyó nada menos que cinco besos entre Dayanita y Chikiplum. La comediante no tuvo problemas en besar a su compañero en el escenario, y tras los besos, respondió algunas preguntas.

"Lo seguiré besando si la escena lo amerita, solo espero no se enamore. Yo tengo enamorado" , comentó Dayanita.

"No sé si tendrá a alguien (pareja), pero esto es parte de mi trabajo. Lo único que hice fue darle el beso de Pamela y 'Chiki Cueva'" , mencionó para Trome. Estas palabras, acompañadas de su risa contagiante, provocaron más carcajadas entre los miembros del elenco y los televidentes.

Como era de esperarse, el divertido momento no pasó desapercibido en las redes sociales. Algunos de los seguidores del programa aplaudieron la creatividad y el humor con el que Dayanita y Chikiplum interpretaron sus papeles, mientras que otros consideraron que la escena fue un tanto atrevida.

Sin embargo, lo que está claro es que "JB en ATV" volvió a captar la atención del público, como siempre lo hace al abordar temas actuales con un toque cómico.

Días atrás, Dayanita también dejó intrigados a muchos al hablar de un futbolista de la Selección Peruana con el que habría tenido conversaciones. Aunque no quiso revelar su nombre, comentó que le gustan los futbolistas mayores que juegan en el extranjero.

"Sí (es de la selección peruana). Me encantan mayores, juega en el extranjero. Es conocido. Yo nunca me he fijado en la cara", dijo en "Con señal TV", dejando abierta la posibilidad de que se trate de uno de los jugadores más conocidos del país.