Yvonne Frayssinet recuerda sus comienzos en la actuación: "Al principio me daba vergüenza"

La actriz peruana Yvonne Frayssinet, conocida por su papel en "Al fondo hay sitio," decidió hacer un alto en sus grabaciones para recordar cómo empezó su carrera, los retos que enfrentó y cómo fue combinar la maternidad con la actuación. En una entrevista reciente, compartió anécdotas que han marcado su vida y también ofreció consejos a los jóvenes que sueñan con ser actores.

"Tenía 17 años y trabajaba en un banco como recepcionista, pero no me gustaba mi trabajo. Cerca de allí estaba el Club de Teatro de Lima y siempre pasaba por allí hasta que un día decidí meterme a estudiar" , contó. Aunque también estudió periodismo, nunca terminó esa carrera, ya que su pasión por el teatro se hizo más fuerte.

Su primer sueldo como actriz. Frayssinet recordó sus primeros pasos en el teatro y cómo, al principio, no ganaba dinero por actuar.

"En mi primera obra no gané nada; al contrario, nosotros mismos éramos los productores" , relató para Trome. Pero su suerte cambió cuando comenzó a trabajar con Osvaldo Cattone, quien fue el primero en pagarle un sueldo formal. Desde entonces, su carrera empezó a tomar un rumbo más estable.

Las escenas de besos le causaban vergüenza. La actriz confesó que al inicio de su carrera, le costaba mucho hacer escenas románticas.

"Para las nuevas generaciones es muy fácil, pero al principio me daba vergüenza. Venía de una familia muy tradicional y de un colegio de monjas, así que enfrentarse al mundo de la actuación me impactó" , admitió. Sin embargo, con el tiempo, Yvonne fue superando esos miedos y ahora enfrenta cualquier tipo de escena sin problemas.

Cuando Yvonne decidió dedicarse a la actuación, su familia no estaba muy convencida de que fuera la mejor opción.

"Me preguntaban de qué iba a vivir, pero siempre me decían que sea independiente", relató. Aunque su mamá sentía algo de pudor por algunas escenas de teatro, su abuela fue una gran fuente de apoyo. "Mi abuela me decía: 'qué bien estás, cada vez te veo mejor'", recordó emocionada.