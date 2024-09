Mimy Succar se quiebra tras agradecer a su hijo Tony por impulsar su carrera: "Lo llevo en mi corazón"

Este sábado, Mimy Succar y su hijo, el productor Tony Succar, estuvieron en el programa 'Estás en Todas' para promocionar el lanzamiento de su próximo documental titulado 'La creación de un sueño'. Ante ello, la cantante no pudo evitar quebrarse al agradecer el apoyo que ha recibido de su hijo.

Y es que fue Tony Succar quien impulsó la carrera musical de su madre. Ante ello, la cantante tuvo emotivas palabras de agradecimiento. Te contamos más detalles a continuación.

Durante la más reciente edición de 'Estás en Todas', la cantante Mimy Succar no pudo evitar quebrarse luego de agradecer a su hijo y productor, Tony Succar, por haber impulsado su carrera musical. Ximena Dávila, quien está reemplazando a Natalie Vértiz en la conducción del programa, fue quien le preguntó cómo se sentía por su hijo.

"La satisfacción más grande, el agradecimiento más grande. Tony me ha hecho la carrera, yo he empezado bastante mayor y pensar que ahora he caminado y llegado tan rápido", empezó diciendo para el programa sabatino.