Ethel Pozo revela que sufre de una enfermedad, pero no le impide trabajar: "Vives con dolores"

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, es una de las figuras de televisión más queridas y reconocidas a nivel nacional. Ahora, la conductora de televisión reveló que viene sufriendo de una enfermedad que no tiene cura durante mucho tiempo.

En el programa de 'América Hoy', durante en una entrevista con Ingrid Roldán donde estuvo contando que Angie Pajares, la directora del certamen de Miss Mundo Latina, la discriminó en este evento de belleza al revelar que padecía de fibromialgia.

Ante esto, la conductora de TV Ethel Pozo terminó empatizando con Ingrid Roldán y la enfermedad que padece, ya que ella sufriría de lo mismo. Según informó, es un estado complicado de diagnosticar y aquellos que lo sufren viven con dolores.

"Ayer nos enteramos de esta denuncia y yo le decía a mi productor que yo también sufro de eso y él me decía: 'pero ¿estás diagnosticada?' y yo digo: 'bueno no, me lo han dicho varios médicos, pero no estoy diagnosticada' y ahora te escucho a ti, y efectivamente no hay como un certificado, pero vives con dolores", señaló.