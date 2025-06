Yahaira afirma que su nueva canción es una respuesta a Farfán: "Se me prendió el foquito, toma luz"

Hace unos días, Yahaira Plasencia compartió un video cantando un nuevo tema y se volvió viral en redes sociales. Tras varias especulaciones de una indirecta para Jefferson Farfán, la salsera finalmente confirmó que fue escrita en respuesta a su expareja.

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', la salsera Yahaira Plasencia dio en exclusiva más detalles sobre el nuevo tema que estará lanzando antes que acabe el mes de junio. Así mismo, confirmó que sería en respuesta a que Jefferson Farfán apareció cantando en un videoclip de un grupo de salsa.

"De la nada pum, 'reina sin corona', 'que te pagué el wifi', 'que te apagué la luz', 'como yo no hay'. ¿Qué pasó? Ves, no te digo que te me agrandaste. Sacaron una rubia con la corona que se le cae, bueno... normal, está bien, yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo y no pasa nada, pero dije: 'Bueno, esta es una idea y se prendió el foquito'", expresó.