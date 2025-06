Rosángela Espinoza empezaría a sentir atracción por Fabio Agostini: "Cuando te bese nunca te vas a olvidar"

La influencer Rosángela Espinoza y el español Fabio Agostini se conocen desde hace muchos años por el programa de 'Esto es Guerra'. Ahora, parece que ambos han empezado a sentir atracción entre los dos desde que el chico reality le robo un 'piquito' en vivo durante un reto.

En 'EEG', Rosángela Espinoza se quedó sorprendida luego de que Fabio Agostini le robara un 'piquito', pero lo que llamó más la atención es que después la joven expresó que estaría viendo al español con otros ojos a comparación a otros años, ya que estaría dentro de su tipo de hombre perfecto.

"Está guapo con esos rulitos, pero no sé (¿Es tu tipo de hombre?) Sí, exacto con pelo en el pecho, zapatón, así, pero el tema es ver si tiene tema de conversación, aunque yo creo que si. Puedo sonreír con él muchas veces, pero a veces es un poco tosquito, vamos a ver. En la pantalla puede ser una cosa, pero atrás es otra" , expresó.

Después, el español también comentó que le tiene mucho cariño a la joven influencer, a quien conoce hace muchos años. Ahora, Fabio Agostini ve la posibilidad de iniciar algo, pero no le gustaría que Rosángela Espinoza negara que se besaron hace años atrás.

"Rosángela es increíble, pero igual le tengo muchísimo cariño, la aprecio, ya no peleamos. Cuando hay una pequeña discusión es de buena onda. Es increíble como miente, pero fue como once años atrás", expresó el español.

Ante la insistencia, Rosángela no deja su postura negando cualquier beso con el español. Incluso, afirma que cuando finalmente lo bese de verdad, Agostini no podrá olvidarlo y recién logrará afirmar que la besó con toda seguridad ante el público.

"Voy a imaginar que nos hemos besado. La verdad, por esta no, nada. Es más un día lo voy a besar para que vean y diga con gusto que te he besado. Voy a cumplir eso, ese sueño que todavía no es realidad, lo voy a besar que nunca se va olvidar en su vida", señaló.