Pamela Franco responde a los ataques de Pamela López: "Los insultos los tomo de quien viene"

Hace unos días, Pamela López afirmó en sus redes sociales que Pamela Franco habría tomado fotografías a sus hijos en el aeropuerto Jorge Chávez. Ante los constantes ataques que viene recibiendo de ella, la cantante salió a responderle claramente.

Durante una entrevista con el programa de 'Amor y Fuego', Pamela Franco fue consultada sobre los adjetivos que Pamela López viene realizando a su persona. Además, agrega que no prefiere hablar mucho sobre el tema debido a que están involucrados los hijos de su pareja Christian Cueva.

"Los insultos los tomo de quién viene ¿ya? yo estoy tranquila, voy a seguir trabajando en mis cosas. No quiero hondar en el tema porque en medio hay niños sinceramente, nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer. Entonces con esa respuesta, sin son inteligentes, lo que se ha dicho no tiene lugar", expresó.