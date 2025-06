Christian Cueva dedica romántico mensaje a Pamela Franco tras advertencia de Pamela López: "Te amo como no tienes idea"

El amor está en el aire... y también la tensión. Christian Cueva volvió a ser noticia, esta vez no por el fútbol, sino por el amor. Desde Ecuador, donde se encuentra pasando exámenes médicos para unirse al club Emelec, el popular 'Aladino' no dudó en expresar su cariño por Pamela Franco, con quien mantiene una relación a pesar de la distancia, tras el fuerte mensaje de su ex Pamela López en redes.

Christian Cueva se desvive por Pamela Franco desde Ecuador

El futbolista Christian Cueva no oculta su amor por Pamela Franco, y aunque actualmente están separados por la distancia, el popular 'Aladino' decidió gritar su amor a los cuatro vientos desde Ecuador.

Cueva se encuentra en Guayaquil, pasando exámenes médicos para unirse al club Emelec, pero eso no ha sido impedimento para mantenerse conectado con la cantante. A través de una videollamada, ambos compartieron un momento especial que el jugador decidió hacer público.

En su cuenta de Instagram, Christian Cueva subió una imagen de la videollamada con Pamela Franco y la acompañó con un mensaje bastante romántico.

"Siempre estás en mi mente y corazón. Te amo como no tienes idea, gracias por existir, por ser mi soporte, mi amiga, mi compañera y por llegar a mi vida para ser feliz", escribió. Luego, agregó: "Siempre dejamos las cosas en manos de Dios y en esta oportunidad, él no se equivocó conmigo. Gracias por existir mi amor. Te amo mi amor hasta el fin del mundo".

Christian Cueva enamorado de Pamela Franco.

Con estas palabras, el jugador dejó claro que está más enamorado que nunca de Pamela Franco, pese a estar fuera del país.

Pamela López expresa su molestia en en redes

Mientras Cueva se desvive por la cumbiambera, horas antes, Pamela López, su ex, publicó un mensaje que fue interpretado como una indirecta que sería para Pamela Franco. El motivo de su molestia fue que alguien habría fotografiado a sus hijos sin su permiso en el aeropuerto.

"Pinocha, te permití todo. Pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento. Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar", escribió Pamela López visiblemente molesta. Y para rematar, lanzó una frase que dejó helados a sus seguidores: "Tu lugar es ser la clandestina, toda la vida así te conocerán, siempre".

¿Casualidad? Lo que llamó la atención es que Pamela Franco también fue vista en el aeropuerto ese mismo día, lo que encendió aún más las sospechas. Aunque no se ha confirmado que ella haya tomado las fotos, el mensaje de Pamela López pareció tener destinatario claro.

Historia de Pamela Franco en avión. (Instagram)

Hasta el momento, Pamela Franco no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones, pero sus redes siguen activas y sin mensajes relacionados al tema.

Mientras Christian Cueva vive su romance con frases de novela, Pamela López responde con dardos que dejan poco a la imaginación. La historia entre el futbolista, su actual pareja y su ex sigue dando de qué hablar, y los seguidores están atentos a lo que viene. ¿Responderá Pamela Franco? ¿Seguirá Cuevita declarando su amor? Por ahora, la novela sigue en pleno desarrollo.