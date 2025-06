Jackson Mora tras firmar divorcio con Tilsa Lozano: "Todavía me quiere y yo me muero por ella"

Se rompe el matrimonio, pero no el amor. Luego de que Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaran oficialmente su divorcio, el peleador dio una entrevista para el programa "La Noche Habla", donde se mostró afectado y aseguró que aún tiene sentimientos por la modelo.

Jackson Mora no se quedó callado luego de firmar su divorcio con Tilsa Lozano. En una entrevista por llamada para el programa "La Noche Habla", el también entrenador contó detalles íntimos de cómo vivió ese momento y sorprendió a todos al asegurar que aún está enamorado de Tilsa.

Aunque la modelo no estuvo en la conducción del programa ese día, sus compañeros Ric La Torre y Tracy de Juanjuí se encargaron de comentar el programa y pasaron la llamada, donde Tracy conversó con Jackson, quien no dudó en confesar lo que siente.

Jackson Mora reveló que, incluso antes de firmar los papeles, intentó darle una última oportunidad a su matrimonio.

"Porque yo sé que Tilsa todavía me quiere, no sé si como antes, pero sí sé que me quiere. Un día antes, en la noche anterior de ir a firmar, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: 'Oye, este, todavía podemos arreglar esto' ¿no?", confesó.