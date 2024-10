Xoanna González defiende a Mauricio Diez Canseco tras polémica: "Fui una 'Chica Dorada' feliz"

Hace unos días Mauricio Diez Canseco fue acusado de lavado y activos por una ex modelo que fue integrante de 'Las Chicas Doradas de Rústica'. el empresario no tomó muy bien estas declaraciones y le pidió a la joven que se retracte; además, varios modelos defendieron a Mauricio, entre ellas Xoana Gonzáles.

Recordemos que hace unos días la modelo Nenu López aseguro que el empresario peruano cometía actos fraudulentos, pero luego de recibir una advertencia se retractó afirmando que todo había sido parte de una broma.

La modelo argentina, quien fue una 'chica dorada' en el pasado, dijo haberla pasado muy bien durante el tiempo que trabajó con Mauricio Diez Canseco, a quien calificó como una persona muy generosa.

"Yo he sido una 'Chica dorada' feliz, la he pasado muy bien, nunca he visto nada raro. No tengo quejas sobre el trabajo con Mauricio Diez Canseco, pues es generoso y paga bien. Todo su equipo siempre ha sido profesional", expresó en diálogo con Trome.