¿Por qué Yahaira Plasencia no estará en el show de Sergio George? Productor rompe su silencio

Sergio George respondió por qué Yahaira Plasencia no forma parte del show de Navidad que realizará, llamado "Christmas Bash". Aunque muchos pensaban que existía un distanciamiento entre ellos, el productor aclaró en "América Hoy" los motivos detrás de su decisión.

El famoso productor musical Sergio George explicó en el programa "América Hoy" por qué Yahaira Plasencia no fue considerada para su próximo concierto de Navidad, titulado "Christmas Bash", que se realizará este 21 de diciembre en Barranco Bar. Aunque muchos pensaban que se trataba de una pelea o distanciamiento, el productor dejó en claro que no hay conflicto, solo decisiones profesionales.

Durante la entrevista, Janet Barboza fue directa y le preguntó por qué Yahaira no va a estar en su evento. Sergio respondió con total sinceridad y explicó que todo tiene que ver con una cuestión de coherencia en sus presentaciones.

"Yo tuve un evento en Miami en el Casella Center con mucha gente, y la canción que cantó Yahaira con Wisin no se pudo hacer porque él no pudo estar presente. Entonces quité la canción del show. Luego tengo un evento el 21 de diciembre en el Barranco Bar, un All Star, no me parecía correcto no invitarla para Miami y entonces invitarla para acá. Es mejor que vaya como amiga", dijo.

La conductora Janet Barboza no dudó en recordarle que Yahaira dijo que él no la invitó porque ella lo había dejado plantado a una cena en Miami. Sergio confirmó el episodio, aunque le restó importancia. Además, destacó que no fue la primera vez que alguien le queda mal en el medio.

"No es por eso. (¿Pero te dejó plantado, Yahaira?) Sí, pero no pudo. Es okay, eso pasa. De pronto me molestó un poquito, pero no es por esa la razón", aseguró el productor."Yo estoy en este negocio muchos años y me han dejado plantado mucha gente. Claro, normal", agregó entre risas.

Sergio también contó que otro de los motivos fue su deseo de dar espacio a más talentos nacionales. De esta manera, el productor busca seguir apoyando la música local y diversificar los rostros que participan en sus conciertos.

"La segunda razón no la comenté, es porque quería también darle chance a otra gente del Perú. En mis redes me sigue mucha gente de la industria afuera, también aquí, y quería dar exposición a otros artistas peruanos", explicó.

No se arrepiente de su vínculo con Yahaira

Aunque el público percibe cierta distancia, Sergio George aclaró que no existe ningún quiebre con Yahaira y que sigue valorando su talento. Cuando Janet le dijo que parecía haber un "divorcio artístico", Sergio negó esa versión.

"No me arrepiento de nada. Yo creo que fue una buena decisión. Por ella entré yo a este país. Era una gran artista", afirmó con total seguridad. "Estas cosas pasan. Uno quiere hacer una cosa y la otra persona otra. Pero somos amigos, no pasa nada. No es un divorcio ni nada", precisó.

Finalmente, contó que sí mantiene comunicación con la cantante. Incluso fue consultado sobre si está enterado de Luis Fernando Rodríguez.

"Por texto me escribió hace como dos semanas", reveló el productor. "Te escribió... ¿Y te contó que está saliendo con don Diablo?", preguntó Janet. "Yo no sé, de la vida privada de Yahaira, yo no sé", señaló Sergio.

En conclusión, Sergio George aclaró que la ausencia de Yahaira Plasencia en su concierto "Christmas Bash" no se debe a conflictos personales, sino a decisiones profesionales y a su intención de dar oportunidad a nuevos talentos peruanos. El productor reafirmó su aprecio por la artista y dejó en claro que, pese a los rumores, su vínculo con ella continúa siendo cordial y basado en el respeto mutuo.