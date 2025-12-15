Pamela Franco minimiza cruce de Christian Cueva con reportera: "Le gusta bromear, no ha faltado el respeto"

Pamela Franco rompió su silencio tras las críticas hacia su pareja, el futbolista Christian Cueva, quien fue cuestionado por su actitud durante una entrevista. En conversación con "América Hoy", la cumbiambera aclaró que todo fue una simple broma y negó que el jugador haya sido irrespetuoso con la reportera.

Pamela Franco sale en defensa de Christian Cueva

La cantante de cumbia Pamela Franco salió al frente para defender a su pareja Christian Cueva, luego de que el futbolista fuera duramente criticado por su reacción ante una reportera en una entrevista reciente. En conversación con "América Hoy", la artista aclaró que el popular 'Aladino' solo estaba bromeando y que en ningún momento fue grosero.

Todo comenzó cuando se le preguntó a Pamela si se sintió incómoda por la actitud del jugador, ya que durante la entrevista se le notó serio y algo molesto. Sin embargo, la cantante aclaró que su semblante no tenía nada que ver con la prensa.

"¿Incómoda? No, cansada. Vengo de un fin de semana de trabajo muy fuerte. Agradecida por el trabajo, pero incómoda no, cansada, muy cansada la verdad, pero se logró y lo mejor de todo es que le vamos a llevar ayuda a la gente que lo necesite", explicó con tranquilidad.

Pamela también aprovechó para aclarar que conoce muy bien a su pareja. La cumbiambera explicó que el carácter bromista del futbolista suele ser malinterpretado.

"No, ¿qué me va a incomodar? Yo lo conozco mejor que nadie y la verdad es que sé cómo es. No lo tomen personal, le gusta bromear. Yo no creo que les haya faltado el respeto ni nada, solo evitó hablar de cosas que a él le parece que están fuera de lugar. Todo tranquilo", expresó.

En otro momento, Pamela Franco también respondió a quienes se burlaron de Cueva por cantar durante un evento. La cumbiambera aseguró que el futbolista lo hace por diversión y no por intentar ser cantante profesional.

"La verdad es que me da risa todo, en serio. Para mí no es inteligente poder criticar a una persona que no es cantante. Él canta porque quiere, porque lo disfruta por diversión, y bueno, la gente lo quiere ver y eso se respeta. Yo no sé por qué se ponen a criticar a Christian porque no tiene sentido", comentó entre risas.

El polémico momento de Cueva con la prensa

El origen de la polémica fue una entrevista donde Christian Cueva respondió con molestia a una periodista que le preguntó si se sentía feliz. El jugador no se contuvo y le mandó contundentes frases.

"Piensa, tú me dices a mí si soy feliz, yo te respondí que sí. Ella es muy política, yo te voy a decir la verdad. Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida. Tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca", dijo el futbolista ante cámaras.

En conclusión, Pamela Franco dejó claro que, pese a las críticas, Christian Cueva no tuvo mala intención contra la prensa y que su forma de expresarse fue simplemente espontánea. Con estas palabras, la cantante puso punto final a la polémica y reafirmó su apoyo incondicional al futbolista.